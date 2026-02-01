Nicola Salerno è morto, lutto nel mondo del calcio: il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno. Noto direttore sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Nel corso della sua carriera è stato ds, tra le tante, anche di Cagliari, Catania e Palermo.

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno. Noto direttore sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Salerno è stato uno dei direttori sportivi più in voga tra gli anni Novanta e Duemila in Serie A, B e C ma anche all'estero. Nicola Salerno inizia la sua avventura nel mondo calcistico proprio nel club della sua città natale, Matera, nel ruolo di direttore sportivo per poi iniziare il suo percorso in altre importanti piazze come Ravenna, Licata, Triestina, Messina e Catania.

Nel campionato di Serie B 2003/2004, Salerno centra la sua prima Serie A con il Cagliari. Dopo una breve esperienza con il Foggia, torna in Sardegna. Nel mezzo altre esaltanti esperienze con Salernitana, Messina e Grosseto. Salerno poi nel 2012 viene nominato direttore sportivo del Catania, e fa ritorno per la seconda volta in in Serie A. Dopo un terzo ritorno a Catania e un passaggio a Palermo, concluderà la sua carriera a Brescia, dopo essere stato direttore sportivo anche all'estero con il Leeds e fu anche consulente del Watford.

La carriera di Salerno è ricca di grande imprese fatta, ma anche sfiorate. Il Direttore sportivo ricoprì questo incarico nel Messina dal 1997 al 2002, risultando tra gli artefici della rinascita del club giallorosso risalito in pochi anni dalla Serie D alla Serie B. Strategia, passione e competenze alla base del suo lavoro svolto al meglio e al massimo in tutti i club in cui ha ricoperto questo incarico. La grande soddisfazione di Salerno arriva la stagione successiva quando si trasferisce al Cagliari che termina il campionato di Serie B 2003-2004 al secondo posto e raggiunge per la prima volta la Serie A nel 2004-2005, dove rimane fino al 2006.

Successivamente Salerno sfiora la Serie B con il Foggia ma anche la Serie A con la Salernitana. Salerno fu infatti ds dei granata nel biennio 2009/2011 in Serie B e poi in Lega Pro Prima Divisione. Nella stagione 2010/11, sotto la sua direzione sportiva, la Salernitana riuscì a raggiungere la finale playoff per la promozione in Serie B poi persa contro il Verona. Negli anni successivi Salerno tonerà poi anche a Catania in Serie A per poi andare avanti nella sua carriera anche all'estero con Leeds e Watford prima delle esperienze ancora in Italia a Palermo e Brescia.