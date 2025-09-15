Nico Paz fa una giocata da fuoriclasse, si gira su se stesso e segna un gol fantastico: è un’opera d’arte

Nico Paz fa una giocata da fuoriclasse, si gira su se stesso e segna un gol fantastico al Genoa: la giocata del numero 10 del Como è un’opera d’arte.

Nico Paz fa una giocata da fuoriclasse, si gira su se stesso e segna un gol fantastico al Genoa: la giocata del numero 10 del Como è un'opera d'arte. Il calciatore argentino ha iniziato alla grande la stagione 2025-206 con un golazo su punizione alla Lazio all'esordio in campionato e anche alla terza giornata ha deliziato i tifosi dello stadio Giuseppe Sinigaglia con una magnifica rete.

Al minuto 13 Nico Paz ha ricevuto una sponda da Alvaro Morata e dai 25 metri ha segnato un gol bellissimo: il numero 10 della squadra di Cesc Fabregas si è girato su se stesso in un fazzoletto, eludendo il ritorno di due avversari, e poi ha fatto partire un tiro bellissimo di sinistro che ha finito la sua corsa alle spalle di Leali. Una rete da applausi.

Dopo la punizione favolosa nella prima gara di Serie A, oltre all'assist bellissimo per Douvikas, Nico Paz si ripete e mostra ancora una volta tutte le sue qualità tecniche e balistiche.

Leggi anche Modric fa esplodere San Siro: a 40 anni segna il primo gol in Serie A e il Milan batte il Bologna

Nico Paz illumina la Serie A con giocate di altissima qualità

Il giovane argentino è uno dei calciatori più forti della Serie A 2025-2025 e illumina il campionato italiano con giocate di altissima qualità e gol di pregevolissima fattura. Dopo un primo anno di ambientamento e di adattamento, Nico Paz quest'anno sembra intenzionato a voler dettare la sua ‘legge' in maniera decisa nel nostro torneo.

Contro il Genoa Nico Paz ha ricevuto palla da Álvaro Morata ai 25 metri e dopo aver superato due avversari girando su stesso è riuscito a battere Leali con una conclusione forte e precisa.

Come già anticipato, già nel primo match della stagione il classe 2004 aveva deliziato i suoi tifosi con delle giocate fantastiche: oltre alla bellissima esecuzione da fermo, imparabile per Provedel, Nico Paz ha inventato un assist per aprire il match e ha messo Douvikas in porta trovando un corridoio che aveva visto soltanto lui.

Un calciatore fantastico.