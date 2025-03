video suggerito

Nico Gonzalez espulso con l’Argentina: cartellino rosso per un calcione a un avversario nel recupero L’Argentina ha battuto 1-0 l’Uruguay ed è a un punto dal Mondiale 2026. Nella partita di Qualificazione alla Coppa del Mondo è stato espulso nei minuti di recupero Nico Gonzalez, autore di un brutto fallo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Argentina vincendo per 1-0 in Uruguay ed è praticamente qualificata per i Mondiali 2026. Basta un punto nelle prossime cinque partite ai campioni del mondo per avere la certezza di difendere il titolo vinto in Qatar. L'incontro è stato deciso da un gol di Thiago Almada. Nei minuti di recupero è stato espulso il calciatore della Juventus Nico Gonzalez, autore di un fallo da rosso diretto sull'ex Cagliari Nandez.

L'Argentina batte pure l'Uruguay

Che la qualificazione fosse in cassaforte era ben chiaro ai campioni del mondo, che però nelle partite di marzo vogliono chiudere l'opera, pure perché in programma c'erano le sfide con i rivali di sempre: prima l'Uruguay e poi il Brasile. Contro il ‘Loco' Bielsa l'Argentina si è imposta per 1-0, gol di Almada e tre punti preziosi. La Celeste, che sta vivendo una pesante fase involutiva con Bielsa, è comunque ben salda e staccherà il pass per i Mondiali più avanti.

Nico Gonzalez espulso nei minuti di recupero

Nel quinto minuto di recupero l'attaccante della Juve Nico Gonzalez, che in bianconero non sta certo vivendo la sua migliore stagione, è autore di un intervento che all'apparenza non sembra affatto cattivo ma che in realtà è molto pericoloso. Imperizia evidente nel calcione che Gonzalez rifila tra il petto e il fianco di Nathan Nandez, che crolla a terra rapidamente. Il piede è molto alto e ciò fa sì che l'espulsione sia praticamente scontata. Non sembra esserci cattiveria, ma la decisione dell'arbitro è corretta. L'esterno non sarà a disposizione per la sfida con il Brasile e già nelle prossime ore tornerà a disposizione della Juventus e di Thiago Motta, che contro il Genoa si gioca la panchina.