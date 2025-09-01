Neymar smentisce Ancelotti per la mancata convocazione: “Infortunio? no, escluso per scelta tecnica”

Neymar è prima sceso in campo col Santos, poi ha replicato a Carlo Ancelotti che lo aveva escluso dai convocati del Brasile adducendo problemi fisici: “Ero a riposo per squalifica, non per infortunio. Scelta tecnica, è stata una decisione esclusiva del ct”

Carlo Ancelotti qualche giorno fa aveva diramato le convocazioni per suo Brasile, già qualificato ai Mondiali 2026, per le due partite di qualificazione nel Girone sudamericano, destando più di una semplice sorpresa con delle clamorose esclusioni eccellenti. Il neo ct della Seleçao aveva escluso giocatori del calibro di Vinicius, Rodrygo e Neymar, adducendo motivazioni legate alle precarie condizioni fisiche e infortuni. O'Ney alla prima occasione ha smentito su tutto il fronte le parole di Ancelotti: "Infortunio? No, sono stato escluso semplicemente per una scelta tecnica".

Neymar gioca regolarmente con il Santos: "Ero a riposo per squalifica non per infortunio"

Difficile pensare che Neymar non avesse potuto giocare nel Brasile in vista dei due prossimi impegni per chiudere il calendario delle qualificazioni mondiali, visto che nell'ultimo weekend il campione verdeoro è sceso regolarmente in campo tra le fila del Santos per sfidare il Fluminense dell'amico Thiago Silva, poi finita a reti inviolate. Spiegando la propria situazione, ben lontana da problemi fisici. "Contro il Bahia, domenica scorsa, non avrei giocato per squalifica" ha spiegato nel post match, Neymar, "ed è per questo che abbiamo concordato di tenermi a riposo in allenamento, per recuperare al meglio". Poi la bordata clamorosa ad Ancelotti.

Neymar smentisce Ancelotti: "Decisione dell'allenatore, escluso per scelta tecnica"

Il tema dell'assenza di Neymar nel nuovo Brasile di Ancelotti ha suscitato un vespaio di commenti in patria con il giocatore che ha messo sul tavolo il classico carico, aprendo ulteriormente il dibattito sulle scelte del neo ct. "Penso di essere stato escluso dai convocati della Seleçao per motivi tecnici. Non sono infortunato, ritengo che la scelta non abbia nulla a che vedere con la mia condizione fisica. E' stata una decisione dell'allenatore". Parole che in Brasile sono già risuonate come una frecciata velenosa ad Ancelotti, smentito su tutto il fronte delle motivazioni che aveva dato in conferenza stampa.

Le parole di Ancelotti su Neymar: "Per giocare in Nazionale si deve essere in perfette condizioni"

L'assenza del capocannoniere di sempre della Seleçao con 79 gol all'attivo in 128 partite per le ultime due partite di qualificazione al Mondiale 2026 era stata al centro delle convocazioni di Ancelotti, che lo aveva escluso: "Neymar, non abbiamo bisogno di metterlo alla prova. Lo conoscono tutti. Come gli altri, deve arrivare in buone condizioni fisiche per aiutare la Nazionale a dare il massimo al Mondiale", aveva detto Ancelotti dopo aver letto la lista convocati in cui mancavano anche Vinicius e Rodrygo: "Spiegazioni? Hanno il mio numero di telefono, se vogliono", aveva poi ironizzato il ct. Già qualificato per la Coppa del Mondo 2026, il Brasile dovrà affrontare il Cile nelle ultime due partite delle qualificazioni sudamericane il 4 settembre allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, prima di recarsi poi in Bolivia.