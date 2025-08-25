Ancelotti punge Rodrygo e Neymar, esclusi dal Brasile: “Spiegazioni? Il mio numero ce l’hanno…”

Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del Brasile per le ultime due partite per le qualificazioni mondiali contro Cile e Bolivia. Con alcune esclusioni eccellenti che hanno fatto stortare il naso alla stampa verdeoro. “Preferisco circondarmi di giocatori che non conosco. Spiegazioni? Mi chiamino…”

Carlo Ancelotti ha diramato la lista ufficiale con cui il Brasile affronterà le prossime partite di Qualificazione ai Mondiali 2026 e nella lista presentata in conferenza stampa, il ct italiano ha confermato esclusioni importanti che hanno fatto stortare il naso a molta della stampa verdeoro che ha preteso di conoscerne le motivazioni. Ancelotti non si è tirato indietro, confermando la fase attuale per conoscere la maggior parte dei giocatori a propria disposizione, anche a costo di assenze "rumorose". "Spiegazioni? Se Neymar e Rodrygo le vogliono possono sempre chiamarmi… il mio numero ce l'hanno"

Le scelte di Ancelotti per il Brasile: "Voglio conoscere più giocatori possibili"

C'era molta attesa in Brasile per conoscere la lista dei giocatori al cospetto di Carlo Ancelotti che ha presentato la lista dei convocati per le due partite che chiudono il cammino di qualificazione al Mondiale 2026, con la Canarinha che affronterà prima il Cile e poi la Bolivia in una ultima, insidiosa trasferta di El Alto: il ct ha deciso di continuare la sperimentazione, in due partite in cui ha scelto di testare la maggior parte delle sue opzioni a disposizione, con la Selçao che è già qualificata matematicamente al Mondiale: "Il gruppo deve avere una base fissa di giocatori molto importanti, e partendo da lì voglio circondarmi di altri che potrebbero essere importanti in futuro".

Ancelotti su Neymar: "Non dobbiamo certo testarlo, che recuperi con calma"

Con questi presupposti fanno rumore le mancate presenze di due leader e amatissimi giocatori brasiliani, Neymar e Rodrygo. Sull'ex Barcellona e PSG, Ancelotti è stato chiaro: "L'idea di questa squadra è che voglio conoscere meglio giocatori che conosco meno e Neymar non ha bisogno decisamente di dimostrarmi nulla… non c'è bisogno di testarlo, direi. E poi è reduce da un lieve problema muscolare, preferisco averlo in forma al Mondiale".

La frecciata di Ancelotti a Rodrygo: "Si prenda il tempo per allenarsi, se vuole mi può chimare…"

Proprio la forma fisica, punto fisso di Ancelotti è invece il motivo dell'assenza del suo ex pupillo ai tempi del Real Madrid, Rodrygo che ha pur esordito in Liga ma ha fallito la chiamata in Nazionale. Per lui, il ct è stato più pungente: "Per essere e giocare in Nazionale devi essere al 100 per cento fisicamente… io gli voglio molto bene ma era alla sua prima partita stagionale. Meglio che si alleni un po' e si prenda il tempo per tornare in Nazionale". Poi, la stoccata divertente e divertita: "Non ho bisogno di dargli spiegazioni particolari per le mie scelte. Le vuole? Può sempre chiamarmi, dopotutto credo che abbiano il mio numero di cellulare. E anche Neymar"

La lista dei convocati del Brasile