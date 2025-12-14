Neymar si rende irriconoscibile a New York: il look mascherato ha un prezzo esagerato

Un Neymar irriconoscibile si è concesso una vacanza a New York in compagnia della sua fidanzata, la modella Bruna Biancardi. Nel cuore della Grande Mela, l’attaccante brasiliano del Santos è andato in giro con un vistoso giubbotto bianco e rosso e un passamontagna che copriva praticamente tutto il viso. Un modo per cercare di passare inosservato, anche se è stato difficile non catturare l’attenzione con quel look.

Neymar in giro a New York con un look curioso e prestigioso

Un look tutt’altro che improvvisato, ma ricercato e prestigioso. Infatti il giaccone indossato dall’ex Barcellona e PSG non è certo un capo economico, anzi. Si tratta di un prodotto venduto da una famosa casa di moda a un costo esagerato: vale praticamente 4.500 sterline, ovvero quasi 5 mila euro. Un motivo in più per sfoggiarlo, con O’Ney che è noto anche per il suo non badare a spese. I sorrisi, quelli che si potevano intravedere attraverso il passamontagna, sono stati tanti durante la passeggiata a Times Square.

Ultimi giorni di vacanza per Neymar prima del possibile tour de force per i Mondiali

Qualche giorno di relax dunque per Neymar, senza pensare a nulla. Ha staccato la spina l’esperto giocatore brasiliano, che spera di poter volare nuovamente negli Stati Uniti la prossima estate, quando ci saranno i Mondiali. Dopo l’ennesimo infortunio, questa volta al ginocchio, l’attaccante si sottoporrà a un intervento chirurgico dal dottor Eduardo Santos, ovvero il “dottore dei miracoli”.

Il medico è noto per aver aiutato i calciatori a riprendersi da infortuni gravi e in passato ha curato connazionali di Neymar come Philippe Coutinho e Matheus Cunha. Ancelotti aspetta e spera di poter puntare sul miglior marcatore di sempre della nazionale brasiliana, capace anche di superare Pelé. Ancora qualche giorno e il quadro sarà più chiaro. Ora però è il momento di rilassarsi: se tutto dovesse andare per il meglio, infatti, i ritmi per O’Ney saranno serratissimi.