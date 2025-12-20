Neymar si gode le vacanze tra musica e poker, il futuro è un rebus: vuole giocarsi le sue chance per i Mondiali

In attesa di decidere il prossimo passo della carriera, Neymar si gode le vacanze a San Paolo tra poker e canto con Leo Santana. Sullo sfondo, il legame col Santos e le sirene del Flamengo, con il Mondiale come obiettivo finale.

Mentre il suo futuro professionale resta ancora tutto da definire, Neymar si concede qualche giorno di spensieratezza. Con il contratto in scadenza al Santos e una decisione ancora da prendere sul prosieguo della carriera, il fuoriclasse brasiliano si sta godendo le vacanze tra musica e divertimento.

A San Paolo, città a cui è profondamente legato, Neymar ha partecipato a un evento di poker, una delle sue grandi passioni fuori dal campo. Durante la serata ha incontrato Leo Santana, popolarissimo cantante brasiliano, e tra una mano e l’altra si è lasciato andare anche al microfono.

Senza esitazioni, l’ex stella di Barcellona e PSG ha improvvisato un duetto con l’artista soprannominato “O Gigante”, coinvolgendo il pubblico e trasformando l’evento in una vera festa.

Neymar in vacanza tra poker e musica ma il futuro è un rebus: Santos o Flamengo?

Dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti, con una tappa a New York, Neymar è rientrato in Brasile e sta approfittando del tempo libero prima di sciogliere i nodi legati al mercato.

Intanto, le voci sul suo futuro continuano ad alimentare il dibattito: oltre alla possibile permanenza al Santos, resta vivo l’interesse del Flamengo, che secondo alcune indiscrezioni starebbe valutando un contratto di sei mesi per consentirgli di arrivare al Mondiale nelle migliori condizioni.

Lo stesso Neymar, dopo aver contribuito alla salvezza del Santos, ha ribadito il suo legame con il club: «Il mio cuore sarà sempre con il Santos. Metterò sempre il Santos al primo posto… vedremo cosa sarà meglio per tutti». Le parti avrebbero già una sorta di intesa verbale per il rinnovo, anche se manca ancora l’incontro decisivo.

Una cosa, però, è certa: l’obiettivo principale del miglior marcatore nella storia della Seleção resta il Mondiale. La scelta finale sarà quindi guidata dalla volontà di presentarsi al massimo livello possibile all’appuntamento più importante della sua carriera.