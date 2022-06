Neymar segna un rigore lentissimo: con la sola imposizione del carisma paralizza il portiere Neymar ha messo a segno una doppietta nel 5-1 del Brasile sulla Corea del Sud. Il giocatore del PSG in occasione del secondo penalty ha letteralmente ipnotizzato il portiere.

A cura di Paolo Fiorenza

Prima Neymar ha preso in giro via social l'Argentina per i festeggiamenti a suo dire eccessivi per aver vinto la Finalissima contro l'Italia, poi qualche ora dopo ha rifilato due gol alla Corea del Sud: il campione del PSG non si fa mancare mai niente. La faida con l'Albiceleste non è una novità: col Brasile sono come cane e gatto in Sudamerica. E così è accaduto che durante le celebrazioni dopo la vittoria per 3-0 sull'Italia a Wembley, i giocatori della selezione di Scaloni si siano fatti prendere un po' la mano, intonando una canzone di sfottò nei confronti dei brasiliani. "Lo so che ti fa male, ma questa Coppa è dell'Argentina", è il coro immortalato in un video diventato virale, sotto il quale Neymar ha scritto ironicamente: "Ha vinto la Coppa del Mondo?"

.

La gioia dei giocatori argentini si spiega col fatto che il digiuno di trofei era davvero grande fino all'anno scorso: la Copa America 2021 ha interrotto un periodo di 28 anni senza un successo della Nazionale e adesso Messi e compagni hanno subito messo un'altra coppa in bacheca, peraltro due trionfi in stadi leggendari come il Maracanà e Wembley. Dopo aver risposto ai suoi amici e compagni di club Messi e Di Maria, Neymar oggi è sceso in campo col Brasile a Seul in un'amichevole contro la Corea del Sud.

Gli uomini di Tite si sono imposti per 5-1: ha sbloccato il risultato Richarlison, poi lo stesso Neymar ha realizzato due calci di rigore dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa, infine hanno arrotondato il risultato Coutinho e Gabriel Jesus. Grande protagonista è stato lo juventino Alex Sandro, che ha partecipato all'azione della prima rete ed è stato poi l'uomo su cui sono stati commessi entrambi i falli sanzionati dall'arbitro con i penalty.

Neymar con la doppietta messa a segno oggi si è portato a soli 4 gol da Pelé nella classifica marcatori di tutti i tempi con la maglia del Brasile (73 reti contro 77). Anche in Corea il 30enne paulista è stato letteralmente inondato dall'affetto dei tifosi e li ha ripagati con due rigori perfetti. Il video del secondo è diventato subito virale, visto che è stato battuto in maniera molto particolare: rincorsa lenta e tiro ugualmente lento e rasoterra, non angolato ma anzi ad un passo dal portiere, che tuttavia è stato letteralmente messo in ginocchio dalla rincorsa ipnotica del brasiliano. Neymar ha visto con la coda dell'occhio che Kim Seung-Gyu aveva accennato un movimento alla sua destra ed a quel punto ha aperto il piatto quel tanto che è bastato per far finire il pallone lentamente e beffardamente in rete.