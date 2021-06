Neymar sugli scudi nel successo per 4-0 del Brasile sul Perù in Copa America: la squadra di Tite, già vincitrice sul Venezuela nella gara d'esordio, ha spazzato via la squadra di Lapadula, in campo per tutti i 90 minuti ma non in grado di ribaltare la differenza abissale di valori in campo. Il 29enne fuoriclasse del PSG ha messo a segno la seconda rete verdeoro, dopo il gol del vantaggio di Alex Sandro. Il risultato è stato poi arrotondato da Everton Ribeiro e Richarlison.

Con questa rete, la numero 68 con la maglia della Selecao, Neymar ha ulteriormente accorciato la distanza che lo separa da Pelé nella graduatoria all-time dei marcatori: la ‘Perla Nera' ha chiuso la propria carriera a 77 reti, a ‘O Ney' ne mancano adesso 9 per eguagliarlo.

Nel dopo partita, Neymar si è visibilmente commosso quando ha ricordato i momenti difficili vissuti ultimamente, dalla denuncia per stupro poi archiviata alle critiche ricevute dalla stampa francese nell'ultima stagione conclusasi senza la vittoria del campionato da parte del PSG: "Per me è un grandissimo onore far parte della storia della Seleçao brasiliana. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Nazionale, di indossare questa maglia. Non avrei mai immaginato di raggiungere questi numeri. Per me è emozionante anche perché ho passato tante cose in questi due anni, che sono stati molto difficili, complicati. Quei numeri non sono niente al confronto della felicità che ho di giocare per il Brasile, di rappresentare il mio Paese, la mia famiglia. Oggi stiamo vivendo un momento molto atipico, un momento molto difficile in tutto il mondo e poter essere una gioia per qualcuno mi fa enormemente felice. Spero che piaccia a tutti coloro che amano il calcio. Voglio che la mia famiglia e i miei amici siano orgogliosi della storia che sto costruendo qui".

Dopo qualche minuto è arrivato anche un bellissimo messaggio di Pelé nei confronti di Neymar: "Ogni volta che vedo questo ragazzo, lui sorride. Impossibile non ricambiare il sorriso. È contagioso. Io, come tutti i brasiliani, sono sempre felice quando lo vedo giocare a calcio. Oggi ha fatto un altro passo avanti verso il mio record di gol nella Seleçao. E faccio il tifo perché arrivi lì, con la stessa gioia che ho avuto quando l'ho visto giocare per la prima volta". A 29 anni è solo questione di tempo perché Neymar scriva il suo nome nella leggenda del Brasile.