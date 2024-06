video suggerito

Neymar resta di marmo, non crede ai suoi occhi: flop del Brasile col Costa Rica, Vinicius sostituito Incredulità e sconforto in tribuna durante Brasile-Costa Rica di Copa America. Neymar ha vissuto nel peggiore dei modi l'esordio dei propri compagni fermati su un deludente 0-0, sconsolato di fronte alle scelte di Dorival Junior che nel finale ha tolto dal campo Vinicius.

A cura di Alessio Pediglieri

Un debutto assolutamente anonimo per il Brasile in Copa America 2024 contro un Costa Rica che riesce nel miracolo sportivo di fermare i verdeoro e strappare un insperato pareggio a reti inviolate. Un risultato a sorpresa, che ha lasciato amarezza tra i tifosi della Seleçao tra cui è spiccato in particolare il comportamento in tribuna da parte di Neymar. Che ha stentato a credere ai propri occhi, per le tante occasioni sprecate da Vinicius e compagni ma anche per le scelte del ct Dorival Junior che ha effettuato alcuni cambi davanti ai quali O'Ney è rimasto senza parole.

Un esordio che è stato assolutamente a sorpresa, negativa per il Brasile, estremamente corroborante per il Costa Rica che inizia nel migliore dei modi il proprio cammino nel torneo: uno 0-0 costruito su una costante fase difensiva, con solo un paio di tentativi di centrare la porta di Alisson praticamente inoperoso per tutti i 90 minuti, mentre per Sequeira sono serviti vari interventi risolutori e, all'occorrenza, l'aiuto del VAR quando è stato annullato per un fuorigioco di pochissimi centimetri un gol segnato da Marquinhos.

Brasile-Costa Rica vista da Neymar in tribuna

Al SoFi Stadium di Inglewood, in California, c'era grandissima attesa per la nazionale verdeoro di Dorival Junior che si presentava al via della Copa America con un incontro sulla carta più che facile e che, al contrario, si è trasformato in una infinita sequenza di occasioni mancate. Che hanno sconfortato i tifosi, infastiditi e increduli dell'evoluzione del match e anche delle scelte del ct durante la partita. Osservato speciale in tribuna Neymar, che ha vissuto la partita dei suoi compagni da vero e proprio ultrà, imprecando e avvilendosi per un risultato sconfortante. La reazione di O'Ney è di mani sul volto e tra i capelli quando assiste agli errori e ai gol mancati sottoporta del Brasile.

Una disperazione che si trasforma in incredulità totale quando al 70′, con il risultato inchiodato sullo 0-0, il ct del Brasile opta per alcuni cambi tra cui la scelta di togliere dal campo Vinicius per Endrick alla ricerca di maggior freschezza in attacco. Una decisione che ha trovato Neymar più che perplesso con una mimica facciale e del corpo che chiaramente esprime incredulità e disapprovazione. Condite dal risultato che non cambierà fino al 90′, obbligando ora il Brasile a trovare una immediata vittoria nella seconda gara che lo vedrà confrontarsi col Paraguay.

L'esultanza del Costa Rica, il "segreto" del ct Gustavo Alfaro

Enorme soddisfazione, invece, tra i tifosi del Costa Rica che hanno esultato come ad un gol al 90′, vedendo il tabellino fermo sullo 0-0 contro i campioni brasiliani. Soddisfazione poi ribadita dal ct argentino Gustavo Alfaro che ha spiegato anche il "segreto" con cui è riuscito a imbrigliare i verdeoro: "Il giorno prima ho voluto vedere il campo e quando ho guardato l'erba ho capito cosa dovevamo fare. Un campo dalla metratura più piccola del solito che non avrebbe permesso al Brasile di esprimere il suo solito gioco aperto sulle fasce, costringendolo ad andare per vie centrali. E così siamo riusciti a chiuderci al meglio e a non permettere che segnassero".