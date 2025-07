Neymar perde la testa e va faccia a faccia con un tifoso del Santos: “Vieni qui figlio di pu…na”

Tensione alle stelle per Neymar e il suo Santos che viene ancora una volta sconfitto, questa volta in casa contro l'Internacional. Un ko che ha lasciato i bianconeri a quota 14 punti occupando il 17° posto, in zona retrocessione. Non è bastato infatti il ritorno del fenomeno Neymar per risollevare le sorti della squadra. E infatti proprio l'attaccante brasiliano ex Barcellona e PSG è stato preso di mira dai tifosi di casa, uno in particolare, il quale già in campo aveva puntato l'attaccante accusandolo di scarso impegno.

In un video diventato immediatamente virale sui social si vede lo stesso Neymar in campo ascoltare qualcosa dagli spalti. Parole, frasi e insulti che evidentemente non fanno piacere e al quale non riesce ad essere indifferente. Neymar allora individua il tifoso che gli aveva rivolto quelle parole e gliele promette: "Figlio di pu…na, vai a farti fo…re, vieni qui". Al triplice fischio il brasiliano si fionda in quella zona della tribuna e va faccia a faccia con il diretto interessato.

Le barriere evitano che i due vadano totalmente a contatto e così si parlano, discutendo animatamente. Il tifoso alza la voce, Neymar punta il dito. La frustrazione dei tifosi del Santos è tanta e così si sono rivolti proprio al loro fenomeno e capitano per capire cosa stia succedendo e se il Santos riuscirà ad uscire dalla zona retrocessione. Il numero 10 ha continuato a discutere con il tifoso finché non è stato raggiunto dal portiere João Paulo, che lo ha allontanato dalla discussione richiamando anche lo stesso tifoso invitandolo a farla finita.

La partita è stata persa 2-1 dal Santos. E pensare che la tensione tra il giocatore e i tifosi è scoppiata pochi minuti dopo che il Santos era andato vicinissimo al pareggio, grazie a Neymar. Nel recupero del secondo tempo infatti, il numero 10 aveva colpito il palo con un tiro di sinistro. La palla è finita oltre la linea, permettendo al portiere Rochet di recuperare e parare, mentre la stella del Santos festeggiava il gol che invece non è stato convalidato. Insomma, il ritorno di Neymar al Santos al momento non è stato come tutti lo immaginavano fino a questo momento…