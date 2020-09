Neymar nel mirino del Fisco spagnolo. L'Agenzia delle Entrate iberica ha contestato al campione brasiliano del Paris Saint-Germain tasse inevase per la somma di 34.6 milioni di euro. Un debito accumulato durante i 4 anni di permanenza a Barcellona e che figura a margine dell'esame della dichiarazione dei redditi. Tra le varie voci d'inadempienza ce n'è una in particolare e fa riferimento – secondo quanto rilevato – al mancato pagamento delle imposte su un bonus finito nelle tasche del calciatore nel 2017, ovvero prima che accettasse il trasferimento in Francia lasciando tra le polemiche dei tifosi il club catalano. Allora destò impressione anche l'intera operazione che vide il club transalpino versare nelle casse dei catalani l'importo della clausola rescissoria (222 milioni di euro) e offrire all'ex Santos un contratto ricchissimo (da oltre 36 milioni a stagione, oltre a una serie di benefit).

Non è la prima volta che O Ney si trova costretto a chiamare in causa gli avvocati per difendersi da accuse di questo tipo. Nel 2013 il suo nome figurò in un'altra controversia economica: quella volta a finire sotto la lente fu il suo passaggio proprio ai blaugrana. La cosiddetta ‘pista di carta e soldi' venne ritenuta materiale abbastanza sufficiente dagli inquirenti per aprire un'indagine che approfondisse che fine avesse fatto quel fiume di denaro che caratterizzò l'arrivo del calciatore. La vicenda si concluse male per Neymar: gli vennero sequestrate 36 proprietà per una quotazione di 16 milioni di euro. Provvedimento preso per irregolarità fiscali.

Non solo calciatori, il Fisco spagnolo ha anche un altro filone in essere e fa riferimento ad alcuni club professionistici come il Real Murcia (ha un debito con l'Erario stimato in 10.7 milioni) e l'Hercules di Alicante(fermo a quota 3.7). Una sorta di lista nera che si è allungata anche a causa della crisi economica che ha colpito le società in seguito all'impatto dell'emergenza coronavirus sulle società anche di altri sport. Nella pallacanestro è il caso del Club Basquet Girona, che dovrà sborsare una cifra superiore ai 10 milioni di euro.