Il Paris Saint Germain ha battuto l'Olympique Marsiglia al ‘Trophee des Champions', la Supercoppa di Francia: 2-1, con i gol di Mauro Icardi e Neymar. Partita disputata mercoledì 13 gennaio ma continuata poi sui social fino ad oggi per il botta e risposta che si sono scambiati il brasiliano dei parigini e Alvaro Gonzalez che hanno approfittato del nuovo incrocio sul campo per tirar fuori vecchie ruggini.

Mercoledì sera, infatti, i due giocatori si sono incontrati di nuovo nella Supercoppa di Francia, con il Marsiglia che ha potuto giocarla avendo chiuso al secondo posto l'edizione della passata stagione dopo che i parigini avevano vinto anche la Coupe de France. E così è andato in scena uno dei match di più alta rivalità nel calcio francese, con il Psg che ha avuto la meglio grazie ad un rigore nei minuti finali, calciato da Neymar, poco prima che Dimitri Payet provava qualche istante più tardi a riaprire la gara poi conclusasi con il successo dei parigini.

Il brasiliano, dopo i festeggiamenti in campo, non ha perso tempo ed è andato su Twitter a pungolare il difensore del Marsiglia sulla vittoria del PSG in Coppa. Una espressione felice di Neymar che fa la boccaccia e aggiunge in didascalia la ‘dedica' proprio ad Alvaro Gonzalez. Il difensore, sempre sui social, ne approfitta per accendere il confronto e la risposta è di quelle che aprono alla polemica: la foto di lui che in uno scontro di gioco mette le mani su Neymar, fermandolo, e la frase: "I miei genitori mi hanno sempre insegnato a portare fuori la spazzatura. Sempre OM!"

Finita qui? Assolutamente no. Perché Neymar – che ha la colpa di aver innescato il tutto – non sta certo a guardare e subito replica. L'ex attaccante del Barcellona ha risposto ridendo del suo rivale dicendo: "Ti sei dimenticato come si vincono i titoli". Altro spunto per Gonzalez che raccoglie l'assist e insacca: foto di Pelè con le tre Coppe del Mondo vinte con il Brasile e la risposta ficcante rivolta a Neymar, "Eternamente all'ombra del re". Fino all'ultimo – al momento – tweet di replica di Neymar che chiude la discussione con un perentorio "E tu sei nella mia ombra. Ti ho reso famoso … sei il benvenuto"

Il precedente tra Neymar e Gonzalez

Ma perché tanto livore tra Neymar e Gonzalez? Il tutto risale ad un match di Ligue 1 quando l'Olympique Marsiglia riuscì nell'impresa di battere il Psg. Ma in quell'occasione ci furono altre polemiche, molto più feroci delle attuali. In campo si contarono cinque espulsioni complessive, tra cui Neymar reo di aver colpito proprio Alvaro Gonzalez sulla nuca. A sua volta, il difensore dell'OM accusò il brasiliano di frasi ingiuriose e razziste nei suoi confronti.