Neymar fa provare agli amici il trattamento da incubo subito al ginocchio: si contorcono dal dolore

Un infortunio ha spezzato la stagione di Neymar che continua a lavorare per rimettersi in forma: il grande sogno è quello di partecipare ai Mondiali con il Brasile, anche se convincere Carlo Ancelotti sarà una vera impresa, ma il primo passo è il rientro in campo. Tra circa un mese potrebbe essere convocato nuovamente dal Santos, dato che l'operazione al ginocchio di dicembre è andata bene e il recupero procede spedito. Il brasiliano sta attraversando una riabilitazione molto dolorosa e per provarlo ha invitato quattro amici a sottoporsi alle stesse terapie da incubo.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato il video Instagram di questo esperimento che è andato esattamente come si aspettava. A uno a uno gli amici si sono stesi sul lettino del fisioterapista che ha cominciato a massaggiargli il ginocchio con il macchinario per la terapia che usa abitualmente sul giocatore facendo contorcerli dal dolore. Nessuno ha resistito tra smorfie, urla e anche tentativi di fuga da una pratica molto intensa ma che è obbligatoria per poter recuperare correttamente dall'infortunio.

Neymar mostra la dolorosa riabilitazione

A dicembre il brasiliano si è operato al ginocchio per risolvere vecchi problemi, risalenti al 2023, anche ancora lo condizionavano. Sta dando il massimo per poter tornare subito in campo e nel giro di un mese potrebbe giocare di nuovo, con l'obiettivo di essere tra i convocati del Brasile per i Mondiali. Non è semplice perché il percorso di riabilitazione è lungo e complesso ma soprattutto molto doloroso, come ci ha tenuto a mostrare sul suo profilo social. Oltre agli esercizi per rafforzare il ginocchio che svolge al centro di allenamento del Santos ci sono poi le terapie con il fisioterapista, la parte più dura di tutto il processo.

Per questo motivo ha invitato quattro amici a sottoporsi allo stesso trattamento, così da dimostrare cosa accade ai giocatori che rientrano da un problema al ginocchio. Si sono stesi sul lettino e il fisioterapista ha acceso il suo strumento che serve per aiutare l'atleta a recuperare la mobilità: nessuno ha resistito al dolore perché si tratta di una pratica che mette alla prova anche i nervi dei più temprati e tutti si sono lasciati andare a urla e a espressioni di puro terrore, lasciando stupiti i tifosi che per la prima volta hanno visto cosa si cela dietro al recupero di Neymar.