Neville lancia la neve in campo per non far giocare Liverpool-Manchester United: il divertente siparietto con Carragher Gary Neville lancia la neve in campo con la pala per far rimandare Liverpool-Manchester United: il divertente siparietto con Jamie Carragher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Gary Neville lancia la neve sul terreno di gioco di Anfield Road per non far giocare Liverpool-Manchester United mentre Jamie Carragher la toglie perché non vede l'ora che inizi la partita. Entrambi gli opinionisti, ex capitani delle due squadre, muniti di pala per la neve si rendono protagonisti nel pre-partita di uno dei match più importanti per il calcio inglese di un divertente siparietto che gli spettatori di Sky Sports Premier League avranno certamente apprezzato.

Durante la notte forti nevicate hanno colpito alcune zone del nord-ovest dell'Inghilterra e alcuni hanno anche pensato che le avverse condizioni meteorologiche potessero portare al rinvio della partita tra i Reds di Slot e i Red Devils di Amorim.

Le condizioni di sicurezza sono state esaminate alle ore 9:00 e poi il verdetto è arrivato alle 11:45, quando è stato confermato che la partita poteva svolgersi come previsto. Questa la nota del Liverpool: "La partita di oggi contro il Manchester United si svolgerà come previsto. In precedenza si sono tenute due riunioni sulla sicurezza per valutare le condizioni meteorologiche e di viaggio. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questa partita oggi. Se viaggiate verso Anfield, vi preghiamo di prestare la massima attenzione. Non vediamo l'ora di vedervi lì".

Neville lancia la neve in campo, non vuole far giocare Liverpool-Manchester United: il siparietto con Carragher

Il terreno di gioco di Anfield era coperto di neve e il personale dell'impianto è stato costretto a spalarla via per rendere la superficie di gioco utilizzabile. A quel punto sono entrati in gioco loro, Jamie Carragher e Gary Neville. Entrambi hanno giocato molte volte questo match essendo due simboli, rispettivamente, di Liverpool e Manchester United.

Entrambi sono coscienti dei momenti molto diversi che stanno vivendo le squadre, con i Reds lanciatissimi in Premier e in Champions League e i Red Devils in grande difficoltà in campionato e in Europa. Per questo motivo Neville, gloria dello United di Ferguson, ha iniziato a lanciare la neve in campo in maniera scherzosa per non far giocare il match mentre Carragher, che dal 1996 al 2013 ha vestito solo la maglia del Liverpool, ha colto la provocazione del suo collega e ha iniziato tirare fuori la neve dal terreno di gioco.

I tifosi del Manchester United temono molto la partita e sperano di non subite una dura lezione da parte dei rivali di sempre, mentre i fan del Liverpool non vedono l'ora di vedere il loro tridente affondare nella difesa di Amorim. Per questo motivo il video condiviso da Sky Sports è servito anche a stemperare un po' l'attesa per quello che è uno dei match più sentiti nel calcio inglese.