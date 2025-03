video suggerito

Nesta racconta la telefonata inaspettata di Spalletti: “Una cosa così non mi era mai capitata” La classifica complicata del Monza ha gettato nello sconforto Alessandro Nesta. A tal punto che nel dopo terribile KO di Roma, Luciano Spalletti ha deciso per un gesto unico e inedito: “E’ stato super, non era mai accaduto prima. Mi ha chiamato ed è venuto a Monzello per darmi consigli” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Monza di Alessandro Nesta ha l'assoluta necessità di rialzare la testa e provare a compiere una vera e propria impresa: togliersi dall'ultimo posto in classifica e risalire fino alla quartultima posizione, al momento distante un abisso, 9 punti. Per il tecnico, richiamato in panchina dopo il deludente interludio di Salvatore Bocchetti, nulla resta d'intentato anche se la situazione è sotto gli occhi di tutti. E ha portato Luciano Spalletti a chiamarlo dopo la disfatta di Roma: "Ho risposto al telefono e ho scoperto che era lui".

Nesta racconta il dopo KO di Roma: "Mi suona il telefono, era Spalletti"

Le ultime partite disputate sembrano condannare il Monza all'ineluttabile destino della retrocessione: nel 2025 su otto gare solo 4 punti, uno score che appare una sentenza anticipata. Non per Nesta che si è ripreso il proprio posto in panchina pur sottolineando tutte le difficoltà che st affrontando, racchiuse in un aneddoto nel dopo pesantissimo KO di Roma per 4-0. "Quando il giorno dopo la partita con la Roma sono arrivato presto a Monzello mi è squillato il telefonino, ho visto un numero non memorizzato e ho risposto: era mister Spalletti e mi ha detto "Ti ho visto male in sala stampa". E ho detto "Vabbè, ho perso ho preso quattro gol". Lui mi ha risposto "Non ti posso vedere così. Posso venire così facciamo due chiacchiere? Ho detto "Va con piacere". E il giorno dopo si è presentato, è stato un grande".

La presenza di Spalletti da Nesta a Monzello: "Mi ha dato consigli, è stato super"

La presenza di Luciano Spalletti a Monzello è servita a Nesta soprattutto come stimolo e testimonianza di stima assoluta: "Mi ha dato qualche consiglio, è stato super, super perché non era mai capitato. Un CT che decide di venirti a trovare perché capisce la situazione…" ha sottolineato Nesta raccontando l'aneddoto sorprendente: "Lo ringrazio, ma anche da parte di tutti i ragazzi tutti: è stato comunque qualcosa che ha stupito la squadra, ci ha portato qualcosa di positivo. Se è venuto a vedere qualche nostro calciatore? Non lo so, anche perché siamo ultimi e i pensieri sono altri… E poi la Nazionale non si regala".

Nesta e i problemi del Monza: "Ogni piccola cosa ci deve dare nuovi stimoli"

Per Nesta i pensieri e i problemi si chiamano Torino, prossimo avversario al Brianteo, altra tappa che accorcia la stagione e spinge ad affrettare la ricerca di punti. E dunque, tutto è lecito per recupera sicurezze e autostima, anche la presenza del CT della Nazionale: "Ogni piccola cosa deve essere uno stimolo, noi per primi cerchiamo di stimolare i giocatori in tutti i modi anche se fino adesso probabilmente non si è visto. E lo stimolo è anche che stiamo recuperando qualche giocatore importante per noi, come Pessina che torna in panchina o Gagliardini che sta accelerando il rientro. Iniezioni di fiducia, soprattutto per i più giovani"