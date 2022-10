Nella crisi della Juve irrompe Buffon con un messaggio Whatsapp: lo legge in diretta Buffon ha mandato un messaggio al presidente Andrea Agnelli sul momento difficile della Juventus e ha svelato il contenuto al programma di ‘Supertele’ di DAZN.

Gigi Buffon non può dimentica i suoi trascorsi alla Juventus. E come potrebbe. L'ex portiere della Nazionale Italiana e attualmente al Parma, è stato uno dei simboli della squadra bianconera degli ultimi vent'anni: dalla finale di Champions League di Manchester a quella di Cardiff, passando per la Serie B e l'inizio del ciclo più vincente della storia della Vecchia Signora. Tante vittorie, alcune sconfitte cocenti e un posto sempre nel cuore dei tifosi bianconeri.

Il portiere 42enne sta vivendo da lontano il momento non positivo della squadra di Massimiliano Allegri, che è tornata alla vittoria nel derby della Mole dopo le brutte sconfitte di Haifa e Milano ma la Juve non ha mostrato tante note positive in queste prime gare della stagione e l'ambiente sta vivendo una situazione negativa che aveva quasi dimenticato dopo tanti anni di vittorie. Questo momento critico ha portato anche ad un duro intervento di Andrea Agnelli, che dopo la gara persa contro il Maccabi ha usato parole durissime nei confronti dei suoi giocatori.

Il portierone è stato ospite del programma ‘Supertele' di DAZN e ha svelato di aver inviato un messaggio al presidente Agnelli:"Vi posso dire che qualche giorno fa ho mandato un messaggio su whatsapp al presidente Agnelli e gli ho scritto queste parole: ‘So che in questo momento i suggerimenti danno fastidio e quindi ti mando solo un grande abbraccio'".

Buffon ha parlato di tutti i suoi compagni di Nazionale che allenano in Serie B e del suo futuro ancora da scrivere: "È strano vedere i miei ex compagni di Nazionale, quelli del 2006, che allenano mentre io sono ancora in campo a giocare. Però sono felice di averli tutti in Serie B. Sono curiosissimo di vedere De Rossi che ha ingaggiato questa nuova sfida e l’ha accettata con grande coraggio. Inzaghi e Grosso lo fanno già da tempo e sono stati usurati da questo lavoro, basta guardare Pippo che è scavato in faccia (ride, ndr.). E poi c'è il grande capitano Cannavaro…".