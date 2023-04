Nel campionato svedese accade l’incredibile: il portiere si addormenta con la palla tra i piedi Pazzesca papera del giovane portiere 20enne dell’Hammarby che al 5′ minuto di gioco regala all’Hacken la palla del vantaggio. Un errore inspiegabile quanto imbarazzante che ha condannato la squadra.

A cura di Alessio Pediglieri

Una scena incredibile ai limiti della realtà ciò che è accaduto in campo nel massimo campionato svedese in occasione della gara odierna tra Hacken e Hammarby valida per la 2a giornata di una stagione appena iniziata ma che già ha regalato incredibili emozioni. Protagonista assoluto il portiere degli ospiti, Dovin che ha regalato dopo soli 5 minuti di gioco, l'1-0 ai padroni di casa.

Un match importante tra due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, con una vittoria all'esordio e che il tabellone ha visto opposte per la 2a giornata di Allsvenkan, il massimo campionato calcistico svedese iniziato solo due settimane fa. In campo l'Hacken che aveva debuttato con una vittoria in trasferta per 2-0 sul campo dell'Elfsborg, di fronte all'Hammarby che a sua volta aveva regolato davanti al pubblico amico 3-1 il Degerfors.

Il pubblico della Bravida Arena di Gothenburg non hanno potuto credere ai loro occhi quando la squadra di casa si è trovata in vantaggio dopo soli cinque minuti di gioco senza tirare in porta. Sì, perché la rete siglata dall'attaccante ivoriano Benie Traore è stata praticamente a porta vuota, un autentico regalo inaspettato da parte del portiere dell'Hammarby, Oliver Dovin, giovane portiere ventenne che ha pagato a carissimo prezzo una incredibile leggerezza.

Il video è dunque esplicativo di ciò che sia accaduto in campo, un po' meno come possa essere davvero accaduto durante una partita tra professionisti. Dovin, in totale sicurezza ha perso il pallone tra i piedi come se la sfera fosse diventata improvvisamente invisibile: sguardo in avanti alla ricerca del compago libero cui lanciare lungo, ma dimenticandosi la parte più importante, il pallone. Non ha perso un secondo, invece, Traore che ha subito colto l'attimo mentre Dovin è rimasto quasi inebetito a osservare ciò che accadeva, come i suoi compagni di squadra. Mentre gli avversari e il pubblico ringraziava e festeggiava l'inaspettato vantaggio.

La gara, subito in discesa, è stata poi segnata al 90′ dal successo dell'Hacken con uno strepitoso Traoré autore di un hattrick nei primi 45 minuti di gioco, andando all'intervallo sul vantaggio di 3-0. Una tripletta con cui ha steso l'Hammarby che ha trovato la forza della reazione unicamente con Tekie ad inizio di ripresa che, però, non ha evitato la capitolazione.