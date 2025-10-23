Nedved torna in Italia e appare in diretta prima di Roma-Viktoria Plzen: “Seguo ancora la Serie A”

Pavel Nedved è tornato in Italia come rappresentante della Federazione ceca per seguire la sfida di Europa League tra Roma e Viktoria Plzen. L’ex Juventus ha confessato di seguire ancora la Serie A e anche i bianconeri: “Ma vedo sempre l’Inter davanti a tutte”.

Pavel Nedved è tornato in Italia, precisamente a Roma in rappresentanza della Federazione in quanto direttore tecnico delle nazionali ceche. L'ex dirigente della Juventus che ha chiuso il suo rapporto con la società bianconera dopo le dimissioni di massa del Cda lo scorso 28 novembre 2022, ha iniziato una nuova vita ed è tornato in Italia per seguire la sfida di Europa League dei giallorossi contro il Viktoria Plzen, appunto una squadra ceca. Un'occasione per salutare vecchi amici, fare il suo lavoro, ma anche per ribadire il suo costante interesse per il campionato italiano e la "sua" Juventus:

"È molto equilibrato come campionato, si è alzato il livello di tutte, il livello del gioco è molto migliorato anche se vedo sempre l’Inter che è un passo avanti a tutte". Difficile non menzionare la Juventus: "C’è stata una reazione d'orgoglio a Madrid, lo so quanto sia difficile vestire questi colori, quanto sia difficile giocare ogni partita lì – ha detto -. Lì devi essere sempre al 100%, altrimenti non hai nessuna chance di sopravvivere in questa squadra. Hanno bisogno di tempo per fare gruppo e tornare la Juve vera".

Nedved con Agnelli alla Juve.

Considerazioni sul campionato dunque ma anche sul Viktoria che dovrà vedere da vicino: "Il Viktoria lo conosco, ovviamente, perché sto seguendo un po’ di giocatori per la nazionale – ha detto -. Ho iniziato a giocare qui a 14 anni, mi ha fatto piacere accompagnarla qui a Roma". E a proposito di Roma e di conoscenza del campionato italiano ha detto: "Ho sempre amato il gioco di Gasperini, l’ho sempre seguito, un gioco offensivo, fantastico tanti duelli, siete fortunati che Roma può avere un allenatore del genere".

Nedved ha poi parlato anche della possibile qualificazione della Repubblica Ceca ai prossimi Mondiali 2026. Un argomento caldo affrontato anche in questo momento a proposito della possibilità che anche la nostra Italia possa essere tra le partecipanti. Nedved a tal proposito non. ha dubbi e nutre grande fiducia nei confronti della squadra di Rino Gattuso: "Spero che ci vada, ma non vorrei incontrarla agli spareggi, spero ci vada prima", ha detto con un sorriso la "Furia Ceca".