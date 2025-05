Né Maradona, né Pelé: l’IFFHS elegge il calciatore più forte della storia. La classifica fa discutere

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Lionel Messi è il calciatore più forte di tutti i tempi. A decretarlo è l'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), organismo con sede a Losanna riconosciuto dalla FIFA, che ha stilato la classifica dei migliori giocatori della storia del calcio mondiale.

Il fuoriclasse argentino ha superato in volata due mostri sacri come Pelé e Diego Armando Maradona, lasciandosi alle spalle anche il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo, fermo in quarta posizione. Nessun italiano presente tra i primi dieci.

Il ranking, basato su statistiche individuali, successi collettivi, impatto globale e legacy sportiva, ha assegnato a Messi il trono di "GOAT" (Greatest of All Time). D'altronde, il numero 10 dell'Argentina può vantare 46 trofei ufficiali, record assoluto, oltre a un Mondiale vinto nel 2022, 8 Palloni d'Oro e centinaia di record infranti tra Barcellona, PSG e Inter Miami.

Dietro di lui Pelé, l'unico a poter vantare tre Coppe del Mondo, e Maradona, vincitore nel 1986 e icona assoluta del calcio argentino. Il Pibe de Oro prese parte a quattro Mondiali, uno in meno di Messi, anche se il suo impatto culturale resta ineguagliabile per molti appassionati.

Più controversa la posizione di Cristiano Ronaldo, fermo al quarto posto nonostante i suoi 935 gol segnati, record storico. CR7 ha vinto tutto con i club, ma il mancato trionfo in un Mondiale – il Portogallo non è mai andato oltre il terzo posto nel 1966 – pesa nel giudizio finale. A suo favore, il successo all'Europeo 2016 e in Nations League, ma per l'IFFHS non basta a superare chi ha inciso di più sulla scena mondiale.

Tra i primi dieci anche giganti come Johan Cruijff, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano e Ronaldinho, a completare una top 10 senza traccia di italiani.

Questa la classifica completa:

Lionel Messi Pelé Diego Armando Maradona Cristiano Ronaldo Johan Cruijff Ronaldo Nazário Zinedine Zidane Franz Beckenbauer Alfredo Di Stefano Ronaldinho

Come prevedibile, la graduatoria ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Tra nostalgici di Maradona, fan di Pelé e supporter di Cristiano Ronaldo, l'incoronazione di Messi ha polarizzato il pubblico. Ma i numeri – e i titoli in questo caso – sembrano parlare chiaro: Leo Messi è il più grande di sempre.