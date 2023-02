Ndlovu si rifiuta di pagare 1600 euro di alimenti per due figli: “Ne ho altri 11 da mantenere” L’ex bomber Peter Ndlovu, leggenda del calcio africano, deve fare i conti con una vicenda legale particolare dopo le accuse della madre dei suoi due figli.

A cura di Marco Beltrami

Nella sua carriera Peter Ndlovu ha collezionato tante battaglie sportive in campo, ma questa volta la partita più importante si è giocata in tribunale. L'attaccante africano che ha lasciato un segno indelebile nella storia del massimo campionato inglese si è presentato davanti all'Alta Corte di Johannesburg (Sudafrica) per fronteggiare le accuse mossegli dalla madre di due dei suoi tantissimi figli.

Peter Ndlovu è una vera e propria leggenda dello Zimbabwe. Questo attaccante cresciuto in patria, ha trovato poi fortuna in Inghilterra, vestendo le casacche di Coventry, Birmingham, Huddersfield e Sheffield prima di chiudere in Sudafrica. E oltremanica ha lasciato il segno diventando il primo calciatore africano a giocare e segnare nella Premier League, nel 1992.

Memorabile una sua tripletta ad Anfield in un match contro il Liverpool. Con la sua nazionale ha collezionato 100 presenze segnando 38 reti, e per questo è considerato sia il calciatore più rappresentativo che il miglior realizzatore. Nel 2012 ha rischiato seriamente di morire in un incidente stradale in cui purtroppo ha perso la vita suo fratello.

ha sostenuto davanti al giudice di non poter pagare gli alimenti che gli vengono chiesti per i due figli, perché sta già versando il necessario per il mantenimento di ben altri 11 figli. Queste le sue parole: "Ho 13 figli, inclusi questi. Sono obbligato a contribuire e ad occuparmi del mantenimento di tutti i miei figli". Entrando nello specifico ha poi dato la sua versione: "Non mi ha informato delle gravidanze o dei parti successivi. L'ultima volta che ho sentito parlare dei bambini è stato quando ha avviato un processo del mantenimento dei figli contro di me nel 2016. Non c'è comunicazione, relazione o contatto tra me e lei. Non ho contatti con entrambi perché la loro madre mi ha negato l'accesso a loro".

La signora chiede a Ndlovu 1.600 euro al mese. Una cifra che a detta dell'ex bomber che ha intrapreso una carriera da imprenditore non è nella sua disponibilità: "Guadagno uno stipendio mensile che viene utilizzato per le mie spese di vita, bisogni e responsabilità, nonché per contribuire alle spese dei miei dipendenti e altri obblighi. Semplicemente non posso permettermi una detrazione di 1.600 euro al mese dal mio stipendio". Come è andata a finire? Il ricorso presso l'Alta Corte di Johannesburg ha stabilito che l'ex calciatore debba pagare 641 euro al mese alla madre dei suoi due figli.