Nations League oggi in TV, dove vedere Olanda-Germania e le altre partite: canale e diretta streaming La seconda giornata della Nations League 2024-2025 vede la Germania impegnata in casa dell’Olanda mentre l’Inghilterra ospita la Finlandia. Questo il programma delle partite di martedì 10 settembre 2024, dove vederle in TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Olanda-Germania è il big match dell'ultima serata del secondo turno della Nations League 2024/2025. Si gioca martedì 10 settembre 2024 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con calcio d'inizio alle ore 20:45: le due squadre sono inserite nel Gruppo 3 della Lega A insieme a Ungheria e Bosnia.

Nella prima giornata gli Oranje hanno travolto 5-2 la Bosnia mentre la selezione tedesca di Julian Nagelsmann ha rifilato un sonoro 5-0 all'Ungheria.Per la nazionale olandese in gol Zirkzee, Reijnders, Gakpko, Wrghorst e infine Simons. Inutili per i bosniaci i gol di Demirovic e di Dzeko. Nella Germania che rifila una cinquina agli ungheresi brilla la stella di Jamal Musiala, che regala tre assist e si iscrive anche alla lista dei marcatori: in gol anche Füllkrug, Wirtz, Pavlovic e Havertz su rigore.

In campo anche l'Inghilterra, nella Lega B, contro la Finlandia: Declan Rice e Jack Grealish hanno deciso la prima gara contro l'Irlanda e hanno permesso un inizio di avventura positivo a Lee Carsley sulla panchina dei Three Lions.

Olanda-Germania in Nations League, dove vederla in TV e streaming

La Germania gioca in casa dell'Olanda nel secondo match del Gruppo 3 della Lega A, dove ci sono anche Ungheria e Bosnia: si gioca martedì 10 settembre 2024 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Il match della selezione tedesca non verrà trasmesso in diretta TV in Italia perché nessuno ha acquistato i diritti di trasmissione del match. La gara si potrà seguire in diretta streaming grazie a UEFA Tv, gratis e con commento in inglese: basta accedere al sito della piattaforma e registrarsi gratuitamente per vedere la partita.

Nations League, le partite di oggi: gli orari TV

Questo il programma delle partite di martedì 10 settembre 2024.

ore 20.45 – Ungheria – Bosnia ed Erzegovina



ore 20.45 – Paesi Bassi – Germania



ore 20.45 – Albania – Georgia



ore 20.45 – Cechia – Ucraina



ore 20.45 – Inghilterra – Finlandia



ore 20.45 – Repubblica d'Irlanda – Grecia



ore 18.00 – Lettonia – Isole Faroe



ore 20.45 – Macedonia del Nord – Armenia



ore 20.45 – Andorra – Malta