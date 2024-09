video suggerito

I tifosi irlandesi attaccano Rice e Grealish: “I serpenti sono tornati”, loro si vendicano segnando L’Inghilterra ha vinto 2-0 con l’Irlanda in Nations League. Prima della partita sugli spalti è stato esposto uno striscione offensivo nei confronti di Rice e Grealish, che hanno giocato in passato con l’Irlanda. Entrambi hanno segnato. Rice non ha esultato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Inghilterra meno di due mesi fa ha disputato (e perso) la finale degli Europei, ma in Nations League gioca nella Lega B, dopo la clamorosa retrocessione del 2023. Gli inglesi quasi sotto silenzio sono scesi in campo in Irlanda, in una sfida sentitissima, per motivi extra-calcistici. L'esordio del c.t. ad interim Lee Carsley è stato piuttosto semplice. L'Inghilterra si è imposta per 2-0. I gol li hanno realizzati nel primo tempo Rice e Grealish, i due giocatori più chiacchierati di questi giorni. Perché entrambi hanno giocato con la nazionale dell'Irlanda ed erano stati accolti con uno striscione che non lasciava molte interpretazioni.

Rice segna e non esulta contro l'Irlanda

Declan Rice è un perno della nazionale dell'Inghilterra, ma prima di vestire la maglia dei Tre Leoni è stato per tre volte giocatore della nazionale irlandese, dopo aver fatto tutta la trafila con le giovanili. Nato a Londra Rice, ma da genitori irlandesi. A un certo punto ha deciso di giocare con l'Inghilterra e nella sfida di Nations League, ironia della sorte, nel primo tempo ha segnato, lo ha fatto all'11 con un tiro preciso con cui ha superato Kelleherer. Non ha esultato dopo il gol, ha alzato le braccia, nonostante si sia preso numerosissimi fischi.

Assist di Rice e gol di Grealish

Rice ha continuato a giocare e dopo una ventina di minuti ha servito un assist a Jack Grealish, di ritorno in nazionale, che non si è fatto pregare ed ha raddoppiato. 2-0 siglato da un altro calciatore di origine irlandese, che con la maglia verde ha giocato con le nazionali giovanili. Fischi pure per lui. E pure copiosi. Senz'altro particolare che abbiano segnato entrambi, in un incontro già contrassegnato dalle polemiche, visto che anche il c.t. ad interim Carsley è irlandese, e per questo non ha cantato l'inno prima della partita.

L'accoglienza dei tifosi irlandesi per Grealish e Rice

Avendo giocato con l'Irlanda, Rice con i grandi, Grealish solo con le giovanili, i due calciatori erano già nel mirino e sugli spalti era apparso prima del match uno striscione piuttosto chiaro. Di lato le immagini dei due calciatori, in mezzo era scritto: "I serpenti sono tornati".