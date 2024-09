video suggerito

Nations League oggi in TV, dove vedere Germania-Ungheria e le altre partite: canale e diretta streaming Parte la Nations League 2024-2025 e vede la Germania impegnata in casa con l’Ungheria e l’Olanda in casa con la Bosnia. Questo il programma delle partite di sabato 7 settembre 2024, dove vederle in TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La UEFA Nations League riparte e per le nazionali riprendono per il torneo 2024-2025 per trovare chi succederà nell'albo d'oro a Portogallo, Francia e Spagna. Nella terza giornata in cui si sviluppa il primo turno delle gare spiccano la Germania, che sfida l'Ungheria; l'Inghilterra, che va a giocare in Irlanda; e l'Olanda, che ospita la Bosnia Erzegovina.

La nazionale tedesca ritrova l'Ungheria dopo averla incrociata a EURO 2024: il calendario della prima giornata propone un remake della sfida che ha visto la selezione di Nagelsmann vincere 2-0 con gol di Musiala-Gundogan. Entrambe sono state inserite nel Gruppo 3 della Lega A, insieme a Olanda e Bosnia Erzegovina: la nazionale di Koeman si è fatta apprezzare agli Europei ed è stata eliminata solo in semifinale dall'Inghiterra.

La nazionale dei Three Lions, reduce dalla finale di EURO 2024 persa con la Spagna, si ritrova nella Lega B dalla retrocessione dell'ultima edizione e esordisce affrontando l'Irlanda in trasferta nel Gruppo 2. Kane e compagni sono senza CT dopo l'addio di Gareth Southgate e si presentano a Dublimo con Carsley in panchina.

Germania-Ungheria in Nations League, dove vederla in TV e streaming

La Germania ospita l'Ungheria nella gara d'esordio del Gruppo 3 della Lega A, insieme a Olanda e Bosnia: si gioca sabato 7 settembre 2024 alla ‘Merkur Spiel-Arena' di Düsseldorf, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Il match della selezione tedesca non verrà trasmesso in diretta TV in Italia perché nessuno ha acquistato i diritti di trasmissione del match. La gara si potrà seguire in diretta streaming grazie a UEFA Tv, gratis e con commento in inglese: basta accedere al sito della piattaforma e registrarsi gratuitamente per vedere la partita.

Nations League, le partite di oggi: gli orari TV

Questo il programma delle partite di sabato 7 settembre 2024.

ore 15:00 – Isole Faroe-Macedonia del Nord

ore 18:00 – Moldavia-Malta

ore 18:00 – Irlanda-Inghilterra

ore 18:00 – Georgia-Repubblica Ceca

ore 18:00 – Armenia-Lettonia

ore 20:45 – Germania-Ungheria

ore 20:45 – Olanda-Bosnia Erzegovina

ore 20:45 – Ucraina-Albania

ore 20:45 – Grecia-Finlandia