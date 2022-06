Nations League in TV, dove vedere le partite: Francia-Croazia in chiaro, Danimarca-Austria su Sky Oggi continua la giornata numero quattro di Nations League, con le prime sfide di ritorno: alle 20.45 la Francia sfida la Croazia, dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. Nello stesso gruppo di Lega A c’è anche Danimarca-Austria.

La quarta giornata di Nations League, dopo le prime nove partite di ieri, prosegue quest'oggi con altri cinque match programmati dalle 16.00 alle 20.45. Le sfide clou di questa sera sono quelle del gruppo uno della Lega A: la Francia dei fenomeni Mbappé e Benzema sfida la Croazia di Modric, mentre la Danimarca delle conoscenze italiane Damsgaard e Maehle affronta l'Austria di Arnautovic, Alaba e compagni. In programma poi ci sono anche una gara di Lega B tra Islanda e Israele e due di Lega C con Kazakistan-Slovacchia e Azerbaigian-Bielorussia.

Nations League, dove vedere le partite in TV

Lega A

Francia-Croazia, ore 20.45: TV8, Sky Sport Uno

Danimarca-Austria, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega B

Islanda-Israele, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega C

Kazakistan-Slovacchia, ore 16.00: nessuna copertura

Azerbaigian-Bielorussia, ore 18.00: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Dove vedere Francia-Croazia in diretta tv e in streaming

I campioni del mondo in carica vogliono continuare la loro risalita e conteranno ancora sulle giocate dei titolatissimi, tra cui spicca il super trio di attaccanti Mbappé, Benzema e Griezmann. Di fronte però avranno i vicecampioni, sempre desiderosi di mostrare la propria qualità e dimostrarsi all'altezza, dopo il pareggio acciuffato da Kramaric all'andata nel finale di partita. Sky ha deciso di trasmettere la sfida di altissimo livello sul proprio canale in chiaro, ovvero Tv8 (canale 8 del digitale terrestre). Inoltre però, andrà in diretta su Sky Sport Uno esclusivamente per gli abbonati.

Danimarca-Austria in TV su Sky

I danesi invece vogliono confermare il girono di andata positivo e provare a battere anche gli austriaci, che invece cercano un colpo di reni per rincorrere. Questa sfida sarà un'esclusiva Sky, ma sarà visibile solo insieme all'altra partita in contemporanea tra Islanda e Israele della Lega B, attraverso Diretta Gol, su Sky Sport Football (canale 203).