video suggerito

Natan è stoico, si fa male ma non molla: continua a giocare e finisce il derby in lacrime L’ex difensore del Napoli ha riportato un infortunio durante il derby tra Siviglia e Betis. Natan nonostante un dolore forte ha deciso di non lasciare il campo ed ha continuato a giocare. Alla fine quando il dolore era fortissimo ha pianto in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Siviglia ha vinto il derby 1-0 con il Betis. Classico derby, ricco di ammoniti e con un espulso, deciso da un rigore di Lukebakio. Nel finale di partita il protagonista è stato Natan, il difensore brasiliano ha riportato un infortunio ma ha deciso di non lasciare il campo nonostante un dolore lancinante ed è rimasto in campo in lacrime. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo.

Il Siviglia vince il derby con il Betis

Il Betis parte male anche in Conference League e cercava il riscatto nel derby contro il Siviglia, che non era in buone acque. La partita è stata vinta dai padroni di casa. Match bruttino con un finale, come prevedibile, convulso. Il Siviglia resta in 10 per via dell'espulsione di Nianzou. Nel finale di partita si infortuna Natan, ex difensore del Napoli, ora in forza al Betis. Il brasiliano non ha voluto mancare l'assalto finale nei minuti di recupero e nonostante non fosse in buone condizioni ha deciso di non mollare i compagni di squadra.

Natan si infortuna ma resta in campo e piange

Ma il dolore era troppo forte e non è riuscito a trattenere le lacrime il difensore sudamericano. Le telecamere lo hanno immortalato, così si è capito davvero che era assai sofferente, in preda a un fortissimo dolore, probabilmente al ginocchio. Le sue lacrime e la sua sofferenza hanno colpito, non solo i tifosi del Betis che rapidamente lo hanno eletto a idolo, considerando la sua grande forza di volontà. Poteva mollare, è rimasto in campo nonostante tutto.

Un gesto d'altri tempi per Natan che ora dovrà capire cos'ha. Perché il calciatore è uscito dal campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra. Non vi sono certezze sul tipo di infortunio, c'è chi parla di problema muscolare e chi invece di un problema al ginocchio, che potrebbe essere serio.