Napoli-Verona del 2021 cambiò il destino degli azzurri: “Allegri sarebbe stato il nuovo allenatore” Nikola Maksimovic ha svelato un retroscena dopo Napoli-Verona del 2021 terminata 1-1 e che costò il quatto posto agli azzurri. Il difensore serbo svela: “Se fossimo andati in Champions Allegri sarebbe stato il nuovo allenatore”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 23 maggio del 2021 quando il Napoli allenato da Rino Gattuso non riuscì ad andare oltre il pareggio contro il Verona nell'ultima giornata di campionato della stagione 2020/2021. Il risultato di 1-1 maturato al ‘Maradona' negò agli azzurri di qualificarsi in Champions al quarto posto che alla fine fu preso per un soffio dalla Juventus di Andrea Pirlo poi esonerato. Una notte buia per i campani fermati sul più bello da un Hellas che non aveva più obiettivi concreti da raggiungere in stagione ma che ha giustamente voluto onorare l'ultima di campionato con un'ottima prestazione. Lo sfogo di Juric che non accettava allusioni durante le interviste tv sull'impegno profuso dai suoi giocatori in quella partita, fecero da cornice a una serata che da lì a poco cambiò definitivamente il futuro del Napoli.

Già, perché Aurelio De Laurentiis proprio a margine di quel finale di campionato decise poi di esonerare Gattuso affidandosi a Luciano Spalletti che alla sua seconda annata all'ombra del Vesuvio, ha praticamente le mani su uno Scudetto che aspetta solo di essere conquistato matematicamente. Eppure il destino del Napoli sarebbe stato diverso se solo gli azzurri avessero vinto contro il Verona conquistando il quarto posto e la Champions. A rivelare il retroscena è stato Nikola Maksimovic, svincolato, ma che è stato sotto contratto col Napoli dal 2016 al 2021. In un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb il difensore ha svelato: "Se fossiamo andati in Champions il nuovo allenatore sarebbe stato Allegri…".

La delusione di Osimhen dopo la mancata qualificazione del Napoli alla Champions 2021/2022.

Il difensore serbo ha svelato questo retroscena parlandone pubblicamente per la prima volta. I rumors in quelle settimane erano tanti, e di Allegri al Napoli se ne stava parlando sempre più con grande insistenza. D'altronde nessuno pensava che la Juventus dopo appena una stagione si sarebbe liberata così in fretta di Pirlo che comunque è stato in grado di vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana in quella stagione che ad oggi rappresentano ancora gli ultimi trofei alzati al cielo dai bianconeri. "In quel momento fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore– ha dichiarato Maksimovic – E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così".

Maksimovic con la maglia del Napoli.

Il destino di Allegri, del Napoli e forse anche di Maksimovic sarebbe dunque stato diverso se solo gli azzurri fossero riusciti a segnare quel gol che avrebbe portato i campani in Champions League. L'avvento di Spalletti e quello successivo di Allegri col ritorno alla Juventus dopo un biennio di stop, hanno poi riservato un altro futuro a entrambe le squadre. Maksimovic spiega i dettagli di quella serata storta: "Fu un problema mentale perché dopo il vantaggio la gara doveva essere chiusa, non puoi subire gol su contropiede, questo è sicuro – ha detto – Iniziammo la partita con la paura di vincere". Nulla da dire invece su Gattuso: "Ci diceva: ‘Se vinciamo andiamo in Champions, la Juve resta fuori e non c'è più bella cosa di questa'". E invece per il Napoli il destino ha riservato Spalletti che ormai dopo 33 anni può far finalmente festeggiare un intero popolo.