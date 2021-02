Buone notizie per Rino Gattuso dall'ultimo giro di tamponi effettuato in mattinata e che ha visto tutto il gruppo squadra risultare negativo al coronavirus. Un sospiro di sollievo, dunque, dopo le ultime positività riscontrate con Koulibaly e Ghoulam che sono stati costretti al palo, in isolamento obbligatorio in attesa di trascorrere la quarantena e sottoporsi a nuovi test. Con una squadra che sta cercando faticosamente di ritrovare se stessa e di riprendere una continuità importante di risultati, di fronte alla trasferta di questa sera contro il Genoa, il Napoli non perderà altri elementi della rosa.

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra". Così il Napoli ha comunicato la situazione della squadra dopo l'ultimo giro di tamponi cui si sono sottoposti i giocatori. L'ansia era evidente per Gattuso che ha già perso per Covid 19 Koulibaly e Ghoulam risultati positivi e non convocati per la trasferta di Genova.

Al momento del nuovo controllo effettuato secondo i protocolli anti coronavirus, il gruppo azzurro si trovava già a Genova, raggiunta con tranquillità da venerdì sera, una scelta decisa proprio per facilitare le operazioni di controllo sanitario a ridosso dell'impegno di Serie A di questa sera. Genoa-Napoli non è dunque in pericolo perché nel gruppo squadra partenopeo non si sono registrati altri casi.

Le positività al Covid-19 di Ghoulam e di Koulibaly erano arrivate nei controlli dei giorni scorsi. Prima era capitato a Faouzi Ghoulam, essere positivo al coronavirus e subito isolato dal resto del gruppo, poi è toccato anche a Kalidou Koulibaly. Con due note distinte, il Napoli ha spiegato la situazione sanitaria sottolineando che i due giocatori sono risultati asintomatici e immediatamente messi in isolamento nei rispettivi domicili. Una attenzione che ha avuto un effetto positivo sul resto del gruppo in cui non si sono verificati altri casi.