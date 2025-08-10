Napoli-Sorrento, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Il Napoli torna in campo oggi, precisamente, in questa mattinata di domenica 10 agosto. Alle ore 11 la squadra guidata da Antonio Conte giocherà allo Stadio Patini di Castel di Sangro contro il Sorrento, compagine di Serie C. L’incontro inizialmente era stato programmato per le ore 10 ma è stato posticipato di un’ora. La partita si potrà seguire in diretta TV su Sky, potranno farlo gli abbonati, ma sarà visibile in streaming gratis su OneFootball.

La squadra campione d'Italia gioca due amichevoli nell'arco di poche ore. Ieri sera ha sconfitto per 3-2 il Girona, nel match si è visto in grande spolvero De Bruyne, il belga ha realizzato una doppietta e ha servito un assist a capitan Di Lorenzo, autore del gol che ha sbloccato l'incontro.

Partita: Napoli-Sorrento

Quando: domenica 10 agosto 2025

Orario: 11:00

Dove: Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: One Football

Competizione: Amichevole

Dove vedere Napoli-Sorrento in TV

La sesta amichevole del pre-campionato il Napoli la disputerà a Castel di Sangro, dove sta effettuando la seconda parte del ritiro, e la giocherà con il Sorrento, squadra di Serie C. L’incontro lo potranno vedere in diretta gli abbonati su Sky in TV. Napoli-Sorrento andrà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 202 (Sky Sport Calcio). Tramite l’App di OneFootball TV si potrà seguire l’incontro tramite Smart TV.

Dove vedere Napoli-Sorrento in diretta streaming

Per seguire invece la partita dei Campioni d’Italia in streaming servirà registrarsi al sito OneFootball. Lo streaming di Napoli-Sorrento è infatti gratuito, previa registrazione. Il match del Napoli in streaming sarà visibile via web o con l’app mobile.

Le probabili formazioni di Napoli-Sorrento

Dopo l’amichevole con il Brest, Antonio Conte darà spazio a chi ha giocato meno. Sicuri titolari Milinkovic-Savic, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, McTominay, Lucca e Noa Lang.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Beukema, Mariannucci, Spinazzola; Vergara, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang. All. Conte