Serie A
video suggerito
video suggerito

Napoli-Sorrento, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

A Castel di Sangro il Napoli disputa un’altra amichevole, stavolta contro il Sorrento, squadra di Serie C. Il calcio d’inizio al Teofilo Patini è fissato per le ore 11. Diretta TV su Sky, streaming gratuito su OneFootball.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Napoli torna in campo oggi, precisamente, in questa mattinata di domenica 10 agosto. Alle ore 11 la squadra guidata da Antonio Conte giocherà allo Stadio Patini di Castel di Sangro contro il Sorrento, compagine di Serie C. L’incontro inizialmente era stato programmato per le ore 10 ma è stato posticipato di un’ora. La partita si potrà seguire in diretta TV su Sky, potranno farlo gli abbonati, ma sarà visibile in streaming gratis su OneFootball.

La squadra campione d'Italia gioca due amichevoli nell'arco di poche ore. Ieri sera ha sconfitto per 3-2 il Girona, nel match si è visto in grande spolvero De Bruyne, il belga ha realizzato una doppietta e ha servito un assist a capitan Di Lorenzo, autore del gol che ha sbloccato l'incontro.

  • Partita: Napoli-Sorrento
  • Quando: domenica 10 agosto 2025
  • Orario: 11:00
  • Dove: Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta Streaming: One Football
  • Competizione: Amichevole

Dove vedere Napoli-Sorrento in TV

La sesta amichevole del pre-campionato il Napoli la disputerà a Castel di Sangro, dove sta effettuando la seconda parte del ritiro, e la giocherà con il Sorrento, squadra di Serie C. L’incontro lo potranno vedere in diretta gli abbonati su Sky in TV. Napoli-Sorrento andrà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 202 (Sky Sport Calcio). Tramite l’App di OneFootball TV si potrà seguire l’incontro tramite Smart TV.

Leggi anche
Manchester United-Fiorentina, dove vedere l'amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Dove vedere Napoli-Sorrento in diretta streaming

Per seguire invece la partita dei Campioni d’Italia in streaming servirà registrarsi al sito OneFootball. Lo streaming di Napoli-Sorrento è infatti gratuito, previa registrazione. Il match del Napoli in streaming sarà visibile via web o con l’app mobile.

Le probabili formazioni di Napoli-Sorrento

Dopo l’amichevole con il Brest, Antonio Conte darà spazio a chi ha giocato meno. Sicuri titolari Milinkovic-Savic, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, McTominay, Lucca e Noa Lang.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Beukema, Mariannucci, Spinazzola; Vergara, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang. All. Conte

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica
Calcio
Napoli
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Cincinnati
Open
Tutto facile per Sinner: Galan battuto in 59 minuti. Musetti subito ko ed eliminato
Il colombiano è uno sparring partner per Jannik: finisce col punteggio di 6-1, 6-1 in meno di un'ora
Jannik incrocia Emma Navarro a Cincinnati, saluto caloroso: poi le risponde da vero gentiluomo
Quando gioca Sinner la sfida del terzo turno: data e orario del prossimo incontro con Gabriel Diallo
Come ha fatto il numero uno a qualificarsi già alle ATP Finals avendo giocato solo 5 tornei nel 2025
Musetti perde in maniera beffarda con Bonzi, sfogo plateale: "Faccio rinascere anche i morti, ma vaffa..."
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views