Napoli scatenato, Manna ha incontrato l'entourage di Leao: il portoghese può lasciare il Milan Pista clamorosa per il Napoli alla voce attacco: il DS Manna ha incontrato l'entourage di Rafa Leao. Il portoghese ha dubbi sul suo futuro al Milan.

A cura di Paolo Fiorenza

Messo a posto il tassello più importante, ovvero la permanenza di Antonio Conte in panchina dopo lo Scudetto festeggiato in parata, il Napoli è scatenato sul calciomercato: il DS Giovanni Manna sta esplorando tante piste, forte del ricco portafoglio messo a disposizione da Aurelio De Laurentiis. "Asseconderò Conte in tutto quello che vorrà fare per migliorare il Napoli e per ottenere risultati migliori possibili", aveva detto il presidente azzurro dopo il rinnovato matrimonio col tecnico e dunque si va avanti a tavoletta chiudendo per De Bruyne (come al solito la parte contrattuale del club azzurro richiede tanto tempo) e puntando altri pezzi pesanti. Come Rafael Leao, spuntato a sorpresa sul tavolo di Manna.

Leao a 25 anni può rilanciare la sua carriera: il Napoli ci crede

Il Napoli alla voce attacco ripartirà ovviamente da Lukaku, fedelissimo che Conte non tradirà dopo essere stato ripagato con gli interessi della sua fiducia nel belga. È questo il motivo per cui la pista che porta all'altro svincolato Jonathan David appare al momento essersi un po' raffreddata, visto che difficilmente il bomber canadese verrebbe a fare panchina, così come l'altro nome che accende i tifosi, quello del costosissimo Gyokeres, ha le stesse controindicazioni: c'è un solo posto lì in mezzo nel 4-3-3 di Conte, ed è di Big Rom, pur sapendo che ci sarà molto spazio con la Champions anche da giocare.

La ricerca sembra dunque più proiettata verso un vice Lukaku, coi nomi di Lucca e Bonny in cima alla lista: in particolare il 21enne francese del Parma piace parecchio, ma anche l'Inter lo segue da vicino e dunque potrebbe esserci un'asta.

Bonny del Parma è uno dei nomi caldi come vice Lukaku in attacco

È piuttosto sugli esterni del tridente che potrebbe esserci il colpo pesante, soprattutto a sinistra, dove Neres ha mostrato di avere qualche difficoltà nel reggere con continuità dal punto di vista fisico il ruolo da titolare, a differenza di Politano dall'altra parte. ‘Il Mattino' riferisce che Leao nelle ultime ore è stato clamorosamente proposto al Napoli: c'è stata una "chiacchierata molto proficua" tra Manna e l'entourage del 25enne portoghese, guidato dal padre Antonio.

L'incontro tra il Napoli e Leao: può completare a sinistra il tridente azzurro

Perennemente nell'occhio della critica e anche di parte dei tifosi, Leao si sta guardando attorno da un po' ed ovviamente la soluzione Napoli gli consentirebbe di restare al top in Italia. Ovviamente ci sarebbe da convincere il Milan con un'offerta pesante, visto il valore del giocatore ma anche il contratto ancora lungo, con scadenza 2028.

Leao compirà 26 anni il 10 giugno: ha un contratto col Milan fino al 2028

Il club rossonero potrebbe essere allettato dalla prospettiva di fare una bella cassa con un calciatore di grande talento ma incostante quanto al rendimento (del resto potrebbe cedere anche Reijnders qualora il Manchester City alzasse la cifra messa sul tavolo), anche se è da vedere quanto l'arrivo del nuovo tecnico Allegri possa incidere sulla volontà di Leao di restare o meno in rossonero. Quanto al Napoli, altri nomi caldi alla voce esterni d'attacco sono Chiesa e Orsolini, mentre Lookman si presenta ben più difficile (e costoso).