Napoli pronto a piazzare un colpo sul mercato: tratta sempre Garnacho, ma valuta due alternative Il Napoli continua a cercare un esterno d’attacco. La trattativa per Garnacho con il Manchester United prosegue, ma il d.s. Manna valuta anche Noa Lang e Soulé. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Il Napoli, nonostante sia al primo posto in classifica, è una delle società più attive sul mercato. Diversi affari chiusi, in entrata e in uscita, e il sostituto di Kvaratskhelia che ancora non è stato acquistato. Il prescelto è Alejandro Garnacho, la trattativa con il Manchester United prosegue. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, il tempo stringe e il direttore sportivo Manna è pronto ad accelerare, ma si valutano anche delle alternative.

La proposta del Napoli al Manchester United per Garnacho

Kvara è ormai il passato. Conte prosegue spedito la sua marcia, ben sapendo che il cammino sarà ancora lungo, impegnativo e tortuoso. Il tecnico attende rinforzi. In questo mercato invernale sono arrivati Scuffet, Hasa e Billing e sono partiti anche Caprile, Folorunsho e Zerbin. Rafa Marin è destinato all'addio, partirà solo quando giungerà un altro centrale. Si parla di Pongracic e del danese Nelsson del Galatasaray. Ma tutto ruota attorno a Garnacho, che è da tempo il prescelto.

La trattativa c'è da un po'. Ora è il momento di accelerare, perché il mercato chiude il 3 febbraio. A Garnacho è stato proposto un contratto da 4 milioni di euro (allo United ne guadagna 1,5 più più bonus). L'affare non si è chiuso perché c'è una cospicua differenza tra la richiesta dei Red Devils: che pretendono tra i 60 e i 65 milioni e l'offerta del Napoli che ha offerto 50 milioni, bonus inclusi.

I Red Devils hanno acquistato Dorgu dal Lecce

Il Manchester United, però, si è rinforzato comprando Dorgu dal Lecce, che incasserà 40 milioni. Il club di Ratcliffe deve anche cedere però a causa delle regole del Fair Play finanziario, e Garnacho potrebbe essere sacrificato. I prossimi due giorni saranno determinanti, perché il mercato chiude il 3 febbraio.

Le alternative a Garnacho per il Napoli sono Galeno, Lang e Soule

Conte ha bisogno di un altro esterno offensivo. Quindi si valutano altri nomi, non dovesse arrivare Garnacho. Adeyemi no. L'attaccante ha deciso che non lascerà il Borussia Dortmund in questa sessione di mercato. Si fa, nuovamente, il nome del brasiliano Galeno del Porto, quello dell'olandese Noa Lang del PSV Eindhoven. Ma pure quello di Soulé, che con la Roma non ha trovato molto spazio e che alla Juventus fu acquistato da Manna, il direttore sportivo del Napoli.