video suggerito

Gaston al Miami Open ha un colpo di fortuna sfacciato: sfrutta due ritiri e vola al secondo turno Hugo Gaston aveva perso nelle qualificazioni, ma ora è al secondo turno del Miami Open. Gaston è stato ripescato dopo il forfait con Nishikori, poi ha superato il primo ostacolo sfruttando il ritiro di Nishikoka. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per una volta Gaston è Gastone di nome e di fatto, ricordando, o meglio citando il famoso personaggio della Disney, che è il papero fortunato. Hugo Gaston probabilmente a Miami nella mattinata di giovedì 20 marzo ha trovato il famoso quadrifoglio perché due giocatori si sono ritirati e il francese dal nulla è finito al secondo turno. Più di così non si può.

Nishikori dà forfait, Nishioka si ritira: Gaston al secondo turno

Nonostante sia il numero 88 della classifica ATP, Gaston ha dovuto disputare le qualificazioni. Ha superato il primo turno contro Habib, ma nel secondo è stato battuto dal britannico Billy Harris. Gaston è rimasto a Miami nella speranza che qualche tennista del tabellone principale desse forfait. Tra quelli della prima giornata nessuno gli ha dato soddisfazione. Tutti sani e in campo. Il francese si è ripresentato nella speranza che qualcuno desse forfait e così è stato. Kei Nishikori pochi minuti prima della partita con il connazionale Nishioka ha rinunciato all'incontro. Gaston è stato chiamato e in quattro e quattro otto si è portato sul campo.

Il francese al Miami Open sfiderà Matteo Berrettini

Baldanzoso e brillante Gaston vince il primo set 6-4 e non deve vincerne un altro per chiudere l'opera. Perché sul 3-1 del secondo set il nipponico si ritira. Stop alla partita. Gaston in poche ore passa dall'essere un tennista battuto nelle qualificazioni al secondo turno, grazie a due ritiri di due giocatori giapponesi. Doppio colpo di fortuna per il transalpino che così si è garantito almeno 22 mila euro e che al secondo turno sfiderà una testa di serie, non una qualunque: Matteo Berrettini, numero 29 del seeding. L'italiano parte favorito, si giocherà sabato.