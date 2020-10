Buone notizie per il Napoli. Perché tutti i componenti del gruppo squadra del club partenopeo sono risultati negativi all'ultimo tampone. Questa mattina il club partenopeo ha reso noto su Twitter che anche l'ultimo tampone, che riguardava un membro dello staff sanitario, ha dato l'esito sperato: "L’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19". Mentre tutti gli altri erano stati processati già nella giornata di venerdì.

Fortunatamente dunque nessun nuovo positivo nel gruppo squadra del Napoli, che è in isolamento fiduciario dopo i casi di positività di Elmas e Zielinski. Nella serata di venerdì il club di De Laurentiis aveva reso noto che i tamponi fatti dal gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo, ma mancava un ultimo tampone, in fase di elaborazione, relativo ad un membro dello staff sanitario. E nella tarda mattinata di sabato è arrivato l'esito pure di quello, che è negativo. La notizia è arrivata con un tweet: "L’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19".

Elmas e Zielinski sempre in isolamento

I due centrocampisti che una settimana fa avevano scoperto di essere positivi al Covid-19 sono ancora in isolamento e non possono incontrare i compagni di squadra. Gattuso ha comunque ripreso gli allenamenti in vista della partita con l'Atalanta in programma sabato prossimo (17 ottobre, alle ore 15). A quel match non dovrebbero comunque prendere parte né Zielinski, che sta molto meglio (come ha confermato anche la sua fidanzata), né Elmas. Nei prossimi giorni, oltre ai due calciatori che erano risultati positivi al Covid-19, tutto il gruppo squadra, comprensivo dunque di calciatori, allenatore, staff tecnico, staff medico e magazzinieri dovranno nuovamente ripetere per l'ennesima volta il tampone, e si spero che siano ancora tutti negativi.