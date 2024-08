video suggerito

Napoli-Modena di Coppa Italia oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: formazioni e orario

A cura di Fabrizio Rinelli

Napoli-Modena è il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. La sfida tra la squadra allenata di Antonio Conte e quella di Pierpaolo Bisoli si giocherà oggi, sabato 10 agosto, alle ore 21:15 allo stadio Diego Armando Maradona. Debutto ufficiale per gli azzurri in stagione con la nuova guida tecnica in panchina. Tifosi partenopei in fermento per vedere all'opera il nuovo Napoli targato Conte e i nuovi acquisti arrivati nel corso delle prime settimane del mercato estivo. Da capire come vorrà schierare Conte il suo primo Napoli dinanzi ai propri nuovi tifosi.

La vincente della sfida tra Napoli e Modena affronterà nei sedicesimi di finale di Coppa Italia una tra Parma e Palermo. Conte potrebbe affidarsi al 3-4-3 nell'undici titolare con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia a comporre il tridente offensivo. Possibile esordio dal primo minuto in difesa per Rafa Marin e Buongiorno e con Spinazzola sulla corsia sinistra. Nel Modena c'è Gliozzi in attacco. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle scelte di formazioni dei due allenatori.

Partita: Napoli-Modena

Dove: Stadio Maradona, Napoli

Quando: sabato 10 agosto 2024

Orario: 21:15

Diretta TV: Mediaset Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: trentaduesimi Coppa Italia

Dove vedere Napoli-Modena in diretta TV

Napoli-Modena sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Italia 1. Mediaset detiene i diritti in esclusiva della manifestazione e dunque manderà in onda gratuitamente tutti i match della stagione 2024/2025 di Coppa Italia.

Napoli-Modena dove vederla in diretta streaming

Per assistere alla sfida tra Napoli e Modena in diretta streaming basterà accedere gratuitamente alla piattaforma di Mediaset Infinity. Basterà collegarsi al sito da dispositivo mobile o pc e inserire le proprie credenziali e collegarsi al canale dedicato all'evento.

La probabili formazioni di Napoli-Modena

NAPOLI (3-4-3): Caprile; Rafa Marín, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Conte.

MODENA (4-3-3): Gagno; Idrissi, Caldada, Zaro, Cotali; Santoro, Palumbo, Gerli; Bozhanaj, Gliozzi, Pedro Mendes. All. Bisoli.