Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Napoli-Lazio è una delle partite più importanti della terza giornata della Serie A 2023-2024: si gioca oggi, sabato 2 settembre 2023, allo stadio Maradona di Napoli con fischio d’inizio alle ore 20:45. Le ultime notizie sulle formazioni di Garcia e Sarri.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ospita la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona per una delle partite più importanti della terza giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia in carica riceveranno una delle poche squadre che lo scorso anno è riuscita a batterli e vorranno evitare che la stessa cosa accada anche in questa stagione: si gioca oggi, sabato 2 settembre 2023, alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN.

Le squadre di Rudi Garcia e di Maurizio Sarri, reduci dal sorteggio della Champions e dai rispettivi gironi, hanno avuto un inizio di torneo molto diverso: i partenopei hanno vinto entrambe le gare, battendo il Frosinone all'esordio e poi il Sassuolo; mentre i capitolini hanno perso a Lecce e in casa contro il Genoa. Davvero due situazioni assolutamente agli opposti.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio. Garcia ritrova Kvaratskhelia con Politano e Osimhen. Ancora Juan Jesus in difesa. Sarri punta sul tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Partita: Napoli-Lazio

Dove: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Quando: sabato 2 settembre 2023

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 3a giornata

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta TV

Napoli-Lazio verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla in TV basta collegare la propria Smart tv ad un dispositivo wireless o a una console di gioco con la connessione Internet dopo essersi abbonati. Telecronaca di Stefano Borghi, che sarà affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Napoli-Lazio dove vederla in streaming

Napoli-Lazio è uno dei big match della terza giornata di Serie A e si può vedere anche in streaming sempre su DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Rudi Garcia non cambia il 4-3-3 con Politano e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen. A centrocampo Anguissa, Zielinski e Lobotka. In difesa ballottaggio a sinistra fra Olivera e Mario Rui, con la conferma del resto della linea difensiva. In porta Meret.

Sarri risponderà con lo stesso modulo. Provedel tra i pali. Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa; a centrocampo ballottaggio Kamada-Vecino con Luis Alberto e Cataldi sicuri del posto. Davanti il tridente composto da Immobile, affiancato dai due esterni offensivi Felipe Anderson e Zaccagni.

