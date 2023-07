Napoli-Hatayspor, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Napoli-Hatayspor è la terza amichevole stagionale dei campioni d’Italia. L’incontro si disputerà a Castel di Sangro oggi 29 luglio 2023 alle ore 18:30. La partita amichevole sarà trasmessa in diretta TV e streaming da Sky in pay per view.

Napoli e Hatayspor si sfidano oggi pomeriggio in una partita amichevole, che si disputerà a Castel di Sangro. Questa sarà la terza partita del pre-campionato dei campioni d'Italia, che hanno battuto in goleada i dilettanti dell'Anaune e hanno pareggiato 1-1 con la Spal, lunedì scorso. Un altro test per la squadra di Rudi Garcia che anche oggi schiererà quasi tutti i titolarissimi. L'incontro inizierà alle ore 18:30.

Napoli-Hatayspor è una delle quattro partite amichevoli che i partenopei disputeranno a Castel di Sangro, sede del secondo ritiro estivo degli azzurri. La partita si potrà seguire solo su Sky, ma con la modalità del pay per-view.

La probabile formazione del Napoli. I titolarissimi sono arrivati con qualche giorno di ritardo in ritiro e pian piano stanno alzando, pure loro, i ritmi. Dall'inizio dovrebbe trovare spazio così contro i turchi anche le stelle Osimhen e Kvaratskhelia. Dall'inizio tocca pure a Rrahmani e Anguissa. In porta Meret.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Partita: Napoli-Hatayspor

Quando: sabato 29 luglio 2023

Orario: 18:30

Dove: Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro

Diretta TV: Sky Pay per-View

Diretta streaming: –

Competizione: Amichevole

Dove vedere Napoli-Hatayspor in diretta TV

Il match tra il Napoli e l'Hatayspor si disputerà oggi alle ore 18:30 a Castel di Sangro. Sky ha acquistato i diritti televisivi dell'incontro. Ma per seguire il match dei campioni d'Italia servirà pagare un ticket. Napoli-Hatayspor infatti è un match Sky ma in pay per-view, per seguirlo in diretta servono 9 euro e 99.

Napoli-Hatayspor dove vederla in streaming

Essendo in pay per-view, la partita tra il Napoli e l'Hatayspor non sarà visibile in alcun modo in diretta streaming.

Amichevole Napoli-Hatayspor, le probabili formazioni

Quasi tutti i titolarissimi dal primo minuto. Sicuri dall'inizio Osimhen e Kvaratskhelia. A centrocampo spazio per Demme e Elmas.

