Napoli-Girona, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Ultime tre amichevoli estive per il Napoli prima dell'inizio del campionato. Gli azzurri affronteranno il Girona nel corso del ritiro di Castel di Sangro nella speranza di raddrizzare il tiro dopo la sconfitta contro il Brest e il pareggio contro la Casertana: Conte sta portando avanti gli esperimenti con i suoi nuovi acquisti, soprattutto fra centrocampo e attacco dove dovrà trovare nuove dinamiche. Partita in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 19:00 e trasmessa su DAZN e Sky nella modalità pay-per-view.

A chiudere il programma delle gare previste per il ritiro pre-stagionale ci saranno le sfide contro il Sorrento (domani alle ore 10) e l'Olympiacos il 14 agosto, ultime due avversarie prima di tuffarsi in campionato dove i Campioni d'Italia sono attesi a Reggio Emilia contro il Sassuolo il 23 agosto alle ore 18:30.

Dove vedere Napoli-Girona, in diretta TV e in streaming

Come già accaduto per le altre amichevoli del Napoli, anche stavolta la sfida contro il Girona non sarà visibile gratuitamente nessuna piattaforma e non basterà neanche essere possessori di un abbonamento per vederla. Napoli-Girona andrà in onda in diretta tv con la formula del pay-per-view su DAZN e Sky al prezzo di 9,99 euro. Anche in streaming il sistema sarà lo stesso e l'amichevole si potrà acquistare sul sito di DAZN, su SkyGo e anche sull'app di OneFootball, sempre a pagamento.

Le probabili formazioni di Napoli-Girona

È tempo di esperimenti per Antonio Conte che continua a perfezionare la sua squadra in vista del debutto in campionato. Contro il Girona potrebbe tenere a riposo Lukaku, puntando sull'attacco inedito formato da Neres e Lang accanto a Lucca. Ancora presente De Bruyne a centrocampo assieme ad Anguissa e Lobotka, mentre i nuovi arrivi Milinkovic-Savic e Beukema si cimenteranno tra porta e difesa dal 1′.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Gutierrez; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Miguel Ángel Sánchez Munoz