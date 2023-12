Napoli-Frosinone oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: canale, orario e formazioni Il Napoli gioca alle 21 contro il Frosinone gli ottavi di finale di Coppa Italia. Partitta in diretta tv e in chiaro su Canale 5. In caso di pareggio si ricorre a supplementari e rigori per decidere la qualificata ai quarti. Chi passa il turno incrocia la vincente di Juventus-Salernitana. Le ultime news sulle formazioni di Mazzarri e Di Francesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo il successo con il Cagliari in campionato, il Napoli oggi ospita il Frosinone per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Walter Mazzarri è all'esordio stagionale nel trofeo e affronta la formazione di Eusebio Di Francesco che alla sfida arriva dopo aver eliminato il Pisa (1-0, trentaduesimi di finale) e il Torino (1-2, sedicesimi).

C'è un precedente che risale al 2006 e fa riferimento alla Coppa Italia di Serie C: il Napoli di Edy Reja vinse 3-1 al San Paolo (la vecchia denominazione dell'impianto) grazie alle reti di Domizzi, Bucchi e Calaiò. Calcio d'inizio alle ore 21:00 al Maradona, diretta tv, in chiaro sul Canale 5 di e in streaming gratis su Mediaset Play.

L'incontro si disputa in gara unica e, in caso di parità, prevede il ricorso ai supplementari e agli eventuali rigore per decidere la qualificata ai quarti. Chi passa il turno incontra nei quarti la vincente di Juventus-Salernitana.

Mazzarri ragiona sul turnover, soprattutto alla luce del delicato match di campionato in programma all'Olimpico contro la Roma sabato 23 dicembre. Ecco perché ci saranno molte novità in tutti i reparti, in particolare in attacco dove potrebbe essere schierato un tridente inedito composto da Lindstrom e Raspadori ai fianchi di Simeone (a riposo Osimhen protagonista con i sardi). Centrocampo rivisitato con Demme, Cajuste e Gaetano nel ruolo di mezzali. Qualche cambiamento anche tra le fila del Frosinone: tra i pali spazio a Frattali, mentre in avanti Cuni sembra favorito su Cheddira nel ruolo di prima punta, Soulé e Caso dovrebbero agire come esterni.

Partita: Napoli-Frosinone

Quando si gioca: martedì 19 dicembre

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Maradona, Napoli

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Play

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Quando si gioca Napoli-Frosinone e dove vederla in TV: il canale in chiaro

Napoli-Frosinone sarà visibile a partire dalle 21 in diretta tv e in chiaro per tutti su Canale 5. La telecronaca sarà condotta da Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Napoli-Frosinone dove vederla in streaming gratis

Napoli-Frosinone sarà visibile in chiaro anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma Infinity di Mediaset Play attraverso la app oppure direttamente sul sito sfruttando i consueti dispostivi fissi e mobili.

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone

Walter Mazzarri farà ricorso al turnover per preservare buona parte dei titolari in previsione anche della trasferta di campionato all'Olimpico (sabato sera, contro la Roma). In difesa Zanoli prenderà il posto di capitan Di Lorenzo, ci sarà spazio anche per Ostigard. Centrocampo rivisto con Cajuste, Demme e Gaetano. Attacco senza Osimhen e Kvara, ci saranno Lindstrom, Simeone, Raspadori. Qualche cambio anche per il Frosinone che conferma il tridente ma con interpreti un po' differenti: Soulé, Cuni, Caso i calciatori che comporranno il reparto offensivo al Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. Allenatore: Mazzarri.

FROSINONE (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Lulic, Bourabia, Gelli; Soulé, Cuni, Caso. Allenatore: Di Francesco.