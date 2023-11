Ibrahimovic e Reiner portano il Frosinone agli ottavi di Coppa Italia, ora c’è il Napoli Il Frosinone si impone 2-1 con il Torino, che cade dopo i tempi supplementari. Mentre il Sassuolo ai rigori elimina lo Spezia. Completo il tabellone degli ottavi di Coppa Italia.

A cura di Alessio Morra

Il Torino è già fuori dalla Coppa Italia. I granata sono stati battuti in casa dal Frosinone, che si è imposto dopo i tempi supplementari. La squadra di Di Francesco affronterà il Napoli negli ottavi di finale. Nell'ultima giornata dedicata ai sedicesimi è passato anche il Sassuolo, che ha eliminato lo Spezia, battuto solo ai rigori.

Torino-Frosinone 1-2

Una bella partita quella dell'Olimpico Grande Torino con le due squadre che hanno giocato a viso aperto e hanno provato sempre ad attaccare. I ciociari passano al 5′ con un gol di Ibrahimovic, omonimo di Zlatan, classe 2005 che apre le danze. Nel primo tempo arriva il pari del difensore Zima. La ripresa è bella. Il Toro spinge e dà l'idea di poter passare in vantaggio da un momento all'altro, ma Cerofolini è un muro invalicabile. Pure Gemello, il vice di Milinkovic-Savic, quando è chiamato in causa si fa valere. Di Francesco fa i cambi giusti nei supplementari e le scelte pagano quando segna Reiner, che viene lanciato verso la porta granata e che da buona posizione non sbaglia. La squadra di Juric ci prova, continua ad attaccare, ma il risultato finale resta il 2-1 per il Frosinone, che a dicembre negli ottavi affronterà il Napoli.

Sassuolo-Spezia 5-4 dopo i rigori

Nessun gol nei 120 minuti del match del Mapei Stadium, dove i liguri giocano meglio in avvio ma poi è un assolo del Sassuolo che non segna solo per la giornata di grazia del portiere olandese Zoet, agli splendori del passato. Si va ai rigori. I tiratori del Sassuolo sono perfetti, per lo Spezia sbaglia solo Moro. Cragno è l'eroe. Sassuolo negli ottavi contro l'Atalanta.

Il tabellone degli ottavi di Coppa Italia 2023-2024