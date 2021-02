Anche Fabian Ruiz ha concluso il suo personale tormentone con il coronavirus: il giocatore è finalmente risultato negativo ai tamponi, dopo 21 giorni di positività. Ad annunciarlo è stato lo stesso club partenopeo in una nota ufficiale. Un altro rientro fondamentale per Gattuso e la squadra.

Il Napoli ha potuto diramare la nota ufficiale che conferma la guarigione di Fabian Ruiz. Lo ha annunciato oggi sul proprio sito ufficiale e poi sui profili del club, in vista della partita di sabato contro il Genoa per il campionato. Un'assenza lunghissima quella di Fabian Ruiz, che dopo 21 giorni di isolamento forzato a causa della positività, si è finalmente negativizzato agli ultimi tamponi.

Adesso il centrocampista spagnolo si metterà a disposizione di Rino Gattuso per riprendere gli allenamenti a Castel Volturno e dare la propria disponibilità a tecnico e compagni in vista di questa seconda parte di stagione in cui il Napoli è ancora impegnato su tutti i fronti, dalla Coppa Italia all'Europa League proseguendo con la Serie A e la sfida ad un posto d'onore in classifica.

Per il giocatore del Napoli si è trattato di un vero e proprio calvario durato oltremodo rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi contagiati dal coronavirus. Fabian Ruiz era risultato positivo prima della sfida di Supercoppa contro la Juventus che ha quindi dovuto saltare senza poter dare il proprio contributo (con il Napoli sconfitto poi dai bianconeri).

Il centrocampista azzurro ha seguito tutto l'iter sanitario dei protocolli anti Covid, rimanendo in isolamento nel suo appartamento in tutto questo lunghissimo periodo. Non ha mai avuto sintomi gravi, è rimasto per lo più sempre asintomatico e ha quindi potuto allenarsi individualmente a casa. Ora toccherà a Gattuso valutare il suo stato reale di forma e impiegarlo non appena sarà possibile.