Napoli-Empoli dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Napoli in cerca di continuità in Serie A contro l’Empoli nella partita valida per la 12ª giornata: si gioca oggi, domenica 12 novembre 2023, alle ore 12.30 allo stadio Maradona. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN. Garcia dovrebbe confermare Raspadori, Andrezzoli con Cancellieri e Baldanzi dietro a Caputo.

A cura di Vito Lamorte

Napoli–Empoli, dove vederla oggi in TV e streaming.

Il Napoli ospita l'Empoli al Maradona oggi domenica 12 novembre nel lunch match della 12ª giornata di Serie A: dopo il pareggio contro l'Union Berlino che ha rallentato la corsa in Champions League, i partenopei cercano continuità di risultati in campionato; Empoli in piena zona retrocessione e reduce dal ko contro il Frosinone. La partita si gioca alle ore 12.30 e si potrà vedere i diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

La formazione di Garcia, quarta in classifica, vuole ridurre il gap di 7 punti che lo separa dal primo posto: la vittoria nel derby campano a Salerno ha portato gli azzurri a -1 dal Milan terzo. Situazione complicata per l'Empoli che ha perso 3 delle ultime 5 partite giocate ed è penultima in classifica. Nessun pareggio nelle ultime nove gare di Serie A tra Napoli ed Empoli: sei successi campani (inclusi i due dello scorso campionato) e tre toscani.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli. Garcia conferma il tridente formato da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Andreazzoli punta su Caputo unica punta e il duo Cancellieri-Baldanzi sulla trequarti.

Partita: Napoli-Empoli

Quando: domenica 12 novembre 2023

Orario: 12:30

Dove: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Diretta TV: Dazn, Sky

Diretta streaming: Dazn, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 12ª giornata

Dove vedere Napoli-Empoli in diretta tv su Sky o Dazn

La partita Napoli-Empoli sarà trasmessa in diretta TV da Sky, con canali di riferimento Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213); e su DAZN, con una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Dario Mastroianni e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Napoli-Empoli, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Napoli-Empoli sarà disponibile su DAZN e su Sky-Go sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook). Altra possibilità è Now, pagando il ticket Sport.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

Garcia dovrebbe confermare il tridente visto con l'Union Berlino con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. In difesa Olivera e Ostigard al posto di Mario Rui e Rrahmani. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo.

Andrezzoli punterà su Cancellieri e Baldanzi a supporto dell'unica punta Caputo. Marin, Grassi e Maleh a centrocampo. Ismajli e l’ex Luperto in difesa nella zona centrale della difesa, con Bereszynski e Bastoni sulle fasce.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Baldanzi; Caputo. Allenatore: Andreazzoli.