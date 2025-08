Napoli-Brest, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Il Napoli scende in campo per la prima amichevole internazionale contro il Brest allo stadio Teofilo Platini di Castel di Sangro: fischio d’inizio del match alle ore 19:00, con diretta TV e streaming su DAZN, Sky e OneFootball in pay per view.

La squadra di Antonio Conte ha già disputato due amichevoli nel ritiro di Dimaro Folgarida e dopo la sconfitta con l’Arezzo per 2-0, gli azzurri hanno battuto 2-1 il Catanzaro: la squadra campione d'Italia in carica affronta il primo test internazionale contro la formazione francese del Brest, club di Ligue 1 che ha battuto 3-2 il Rennes.

Nel programma stilato in vista dell'inizio della stagione, il Napoli poi scenderà ancora in campo per quattro volte: con la Casertana (4 agosto), il Girona (9 agosto), il Sorrento (10 agosto alle 10) e l'Olympiacos (14 agosto).

Partita: Napoli-Brest

Quando: domenica 3 agosto 2025

Orario: 19:00

Dove: Stadio Teofilo Patini

Diretta TV: DAZN (pay per view), Sky (pay per view)

Diretta Streaming: DAZN, OneFootball

Competizione: amichevole

Dove vedere Napoli-Brest, in diretta TV e in streaming

La prima amichevole internazionale del Napoli campione d'Italia in carica, non sarà disponibile gratuitamente in Italia e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, sia in tv che in streaming, con la formula pay per view (al prezzo di 9,99 euro) su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o console PlayStation e XBox. La gara la potranno vedere anche gli abbonati di Sky, ma sempre con la formula sempre del pay per view. Streaming possibile, sempre a pagamento, con OneFootball.

La telecronaca sarà di Riccardo Mancini.

Napoli-Brest, le probabili formazioni

Conte dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3 con De Bruyne in mezzo al campo con Anguissa e Lobotka mentre il tridente sarà composto da Neres, Lukaku e Lang. Al centro della difesa Rrahmani con Beukema e in porta Milinkovic-Savic.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lukaku, Lang. Allenatore: Conte.

BREST (4-3-3): Courdet; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Melou, Magnetti, Camara; Del Castillo, Baldè; Ajorque. Allenatore: Roy.