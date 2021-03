Napoli-Bologna è la partita che chiude la domenica della 26a giornata del campionato di Serie A: si gioca oggi, con fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La squadra di Gattuso è reduce dal rocambolesco pareggio in casa del Sassuolo, e vuole i 3 punti per restare in scia delle prime della classe e della zona Europa. Gli uomini di Mihajlovic nell'ultimo turno sono stati battuti dal Cagliari, e cercano punti per allontanarsi definitivamente dalle zone calde. Il Napoli ha vinto 5 dei 6 ultimi precedenti con il Bologna. Ecco tutte le informazioni necessarie su dove vedere in TV e diretta streaming Napoli-Bologna.

Napoli-Bologna, dove vederla in TV

Napoli-Bologna di Serie A, in programma oggi domenica 7 marzo alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è visibile in esclusiva su Sky per gli abbonati. La partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (201, 202, 251 del satellite e 472, 473, 482, 483 del digitale terrestre). La telecronaca di Napoli-Bologna sarà di Maurizio Compagnoni con il commento di Daniele Adani.

Dove vedere in streaming Napoli-Bologna

Napoli-Bologna sarà visibile anche in diretta streaming, sfruttando una buona e stabile connessione a internet. Il posticipo domenicale sarà trasmesso sia su dispositivi fissi, ovvero pc, che portatili come smartphone, notebook e tablet. Basterà collegarsi all'app Sky Go riservata esclusivamente agli abbonati all'emittente satellitare. Un'altra modalità per vedere Napoli-Bologna è offerta dal servizio live on-demand di Now TV comprando il singolo tagliando della partita, visibile anche su Smart TV.