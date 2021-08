Napoli-Ascoli dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming dell’amichevole Napoli-Ascoli è la quinta amichevole del precampionato dei partenopei, che tornano in campo dopo aver battuto per 1-2 il Wisla Cracovia. La sfida tra gli uomini di Luciano Spalletti e i bianconeri è in programma oggi, domenica 8 agosto, alle ore 17:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (L’Aquila). Qui tutte le informazioni da conoscere su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Il Napoli è pronto a sfidare l'Ascoli nella prima amichevole che caratterizzerà il ritiro estivo partenopeo a Castel di Sangro. Azzurri e bianconeri si sfideranno oggi, domenica 8 agosto, alle ore 17:30 allo Stadio Teofilo Patini, impianto che si trova nel comune abruzzese. Altro test per i campani, dunque, che cercheranno l'en plein dopo aver già superato Bassa Anaunia, Pro Vercelli, Bayern Monaco e Wisla Cracovia. È un precampionato molto positivo, finora, quello della squadra di Luciano Spalletti, che avrà il compito di risollevare le sorti di una formazione che, nello scorso campionato, ha mancato per un soffio la qualificazione in Champions League.

Il tecnico di Certaldo dovrà fare a meno ancora di Diego Demme, poiché il centrocampista tedesco si è rotto il legamento collaterale mediale del ginocchio, Dries Mertens, alle prese con un infortunio alla spalla, e Hirving Lozano, in recupero dopo il bruttissimo colpo subito alla testa in Gold Cup con il suo Messico. Saranno out anche Andrea Petagna, che deve fare i conti con un'infiammazione al ginocchio, e il lungodegente Faouzi Ghoulam, ancora nel pieno del recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Partita: Napoli-Ascoli

Quando si gioca: domenica 8 agosto 2021

Dove si gioca: Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro (L'Aquila)

Orario: 17:30

Canale TV: Canale 8

Diretta streaming: –

Dove vedere Napoli-Ascoli in diretta TV

L'amichevole tra Napoli e Ascoli sarà visibile in chiaro e in esclusiva su Canale 8 (canale 13 del digitale terrestre). Al contrario delle ultime amichevoli internazionali degli azzurri, contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia, il test contro la formazione marchigiana non sarà trasmesso in pay per view su Sky Primafila.

A che ora si gioca l'amichevole Napoli-Ascoli oggi

La sfida tra gli azzurri e i bianconeri si disputerà oggi, domenica 8 agosto, allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 17:30. L'impianto del comune abruzzese sarà aperto a circa 2.000 spettatori, che potranno accedervi solo esibendo il green pass. L'arbitro della partita sarà il signor Federico Dionisi di L'Aquila, mentre i suoi assistenti saranno Mario Vigile e Francesca Di Monte.

La prossima partita del Napoli in Serie A

Il test contro l'Ascoli, squadra della nostra Serie B, sarà molto utile a Luciano Spalletti per capire il livello di condizione della sua squadra dal punto di vista fisico e se gli accorgimenti tattici fatti durante il precampionato siano stati recepiti dai suoi ragazzi. Si avvicina, infatti, il momento dell'esordio del suo Napoli nella Serie A 2021-2022, che avverrà domenica 22 agosto alle 20:45, quando allo Stadio Diego Armando Maradona si presenterà un Venezia neopromosso e voglioso di iniziare con il piede giusto la sua avventura nel massimo campionato nazionale.