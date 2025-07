Napoli-Arezzo dove vederla oggi in TV e streaming, orario e canale della partita amichevole

Il Napoli campione d’Italia in carica scende in campo contro l’Arezzo è la prima amichevole stagionale: si gioca allo stadio comunale di Dimaro con fischio d’inizio alle ore 18:00, con diretta TV e streaming su DAZN, Sky e OneFootball in pay per view.

Il Napoli campione d’Italia in carica scende in campo per la prima amichevole stagionale e allo stadio comunale di Dimaro affronta l'Arezzo: fischio d'inizio del match alle ore 18:00, con diretta TV e streaming su DAZN. Ma per seguire la partita non servirà solo l'abbonamento. Perché l'incontro è in Pay per View. Formula che serve pure agli abbonati Sky che vorranno seguire la prima uscita estiva dei partenopei.

La squadra di Antonio Conte si sta preparando per la stagione 2025-2026 a Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, poi si trasferirà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro, dal 30 luglio al 14 agosto. C'è grande curiosità nel vedere all'opera Kevin De Bruyne in maglia azzurra e gli altri nuovi acquisti come Noa Lang, Lorenzo Lucca, Sam Beukema e Luca Marianucci.

Quello contro l'Arezzo, squadra che milita nel campionato di Serie C, sarà già un test interessante per i campioni d'Italia in carica: questa contro i toscani è la prima di cinque amichevoli che vedrà il Napoli impegnato contro Catanzaro, Brest, Girona ed Olimpiakos.

Partita: Napoli-Arezzo

Quando: martedì 22 luglio 2025

Orario: 18:00

Dove: stadio Comunale, Dimaro

Diretta TV: DAZN (pay per view), Sky (pay per view)

Diretta Streaming: DAZN, OneFootball

Competizione: amichevole

Dove vedere Napoli-Arezzo, in diretta TV e in streaming

La partita Napoli-Arezzo, prima amichevole della squadra campione d'Italia in carica, non sarà disponibile gratuitamente in Italia e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, sia in tv che in streaming, con la formula pay per view (al prezzo di 9,99 euro) su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o console PlayStation e XBox. L'incontro potranno vederlo anche gli abbonati di Sky, ma sempre con la formula sempre del pay per view. Streaming possibile, sempre a pagamento, con OneFootball.

A raccontare la prima uscita stagionale della squadra di Antonio Conte sarà Riccardo Mancini.

Napoli-Arezzo, le probabili formazioni

Per la prima sgambata Conte ruoterà i calciatori a sua disposizione ma è molto probabile che possa scegliere di inserire subito De Bruyne e Lang. Beukema è arrivato da poco e probabilmente verrà inserito a gara in corso, così come Lucca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Lang. All. Conte