Momenti di grande paura nel finale della partita tra il Belenenses e il Porto, una partita del campionato portoghese, in cui il terzino destro del Porto Nanù è rimasto a terra dopo un tremendo scontro con il portiere avversario. Il difensore classe 1994 è stato colpito in pieno dal russo Kritsyuk ed è rimasto a terra privo di conoscenza. In ambulanza è stato trasportato in ospedale, i medici dell'ambulanza hanno poi comunicato che Nanù ha ripreso i sensi mentre viaggiava verso l'ospedale.

Il contrasto tra Kritsyuk e Nanù

La partita tra il Belenenses e il Porto volgeva al termine quando il terzino nato in Guinea-Bissau si è avventato su un pallone, di fronte a sé ha trovato a forte velocità arrivare il portiere della squadra avversaria Kritsyuk che è uscito con prontezza ma anche in modo duro, rude ed ha abbattuto con un pugno Nanù che è crollato sul colpo. Il difensore ha perso conoscenza ed è rimasto a terra. Subito tutti i calciatori in campo hanno capito la gravità dell'evento e hanno chiamati i soccorsi, ed è stato necessario l'arrivo dell'ambulanza, che ha portato il calciatore in ospedale.

Pepe, che vedendo il compagno di squadra privo di conoscenza in campo si era messo a piangere, dopo la partita ha svelato che Nanù si era già ripreso mentre viaggiava verso l'ospedale: "Gli auguro una pronta guarigione. I dottori in ambulanza mi hanno detto che stava bene, che era già cosciente".

Il Porto affronterà la Juventus in Champions League

Il gioco è rimasto fermo per quasi venti minuti, quando è ripreso l'incontro il Porto non è riuscito a sbloccare il risultato. Lo 0-0 danneggia la squadra di Conceicao che è a -3 dallo Sporting Lisbona (che deve recuperare una partita). Il Porto negli ottavi di Champions League affronterà la Juventus di Pirlo, che in Portogallo si presenterà il 17 febbraio, mentre la gara di ritorno è in programma il 9 marzo.