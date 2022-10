Nakamura dà l’addio al calcio, il saluto della Reggina: “Ti abbiamo visto danzare sulla palla” Shunsuke Nakamura si ritira e 44 anni dà l’addio al calcio giocato: la Reggina ha voluto ricordare i suoi trascorsi in maglia amaranto e ha riportato tutti gli appassionati indietro nel tempo di qualche anno.

A cura di Vito Lamorte

Shunsuke Nakamura ha deciso di dire basta, non giocherà più a calcio. Il fantasista giapponese ha appeso gli scarpini al chiodo all'età di 44 anni e ha chiuso la sua lunga carriera nello Yokohama, club con il quale ha appena ottenuto la promozione in J-League (Serie A nipponica).

Per molti giovani appassionati non sarà un nome familiare mentre ad altri si accenderà subito il ricordo di quello splendido calciatore che ha giocato in Serie A con la maglia della Reggina dal 2002 al 2005, deliziando il pubblico amaranto con bellissime giocate e bellissimi gol: in 87 presenze con i calabresi segnò 12 reti. La specialità della casa erano le punizioni: Nakamura, che nella sua carriera ha militato anche nel Celtic Glasgow e nell'Espanyol, ha incantato i tifosi delle sue squadre e tutti gli appassionati con le sue parabole fantastiche. Sia al Granillo come al Celtic Park, quando metteva la palla a terra per cercare la porta erano già pronti ad esultare: una sentenza.

Ha vestito per 98 volte la maglia della nazionale giapponese e ha realizzato 24 reti, partecipando a due Mondiali e vincendo due volte la Coppa d'Asia.

Questo il saluto della Reggina al calciatore nipponico dopo l'annuncio del ritiro: