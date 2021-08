Nainggolan rescinde con l’Inter e i tifosi rimpiangono Zaniolo: “Che affare!” Dopo la rescissione del contratto di Radja Nainggolan con l’Inter, i tifosi nerazzurri inveiscono contro le scelte societarie ricordando che per acquistare il belga è stato anche regalato il cartellino di Nicolò Zaniolo alla Roma: “La peggior operazione di mercato della storia del calcio italiano”.

A cura di Michele Mazzeo

L'avventura di Radja Nainggolan all'Inter si è conclusa con la rescissione del contratto (con buonuscita per il calciatore). L'amore tra il belga e l'ambiente meneghino non è mai sbocciato con il centrocampista che dal 2018 ad oggi ha messo in cascina solto 41 presenze con la maglia nerazzurra a causa dei tanti infortuni e di un rapporto non idilliaco con l'allenatore Antonio Conte. E adesso che Nainggolan ha lasciato la società a parametro zero i tifosi non nascondono i grandi rimpianti per i termini dell'operazione di mercato da 40 milioni di euro che ha portato il belga all'Inter. Nel mirino dei supporters nerazzurri sono finiti soprattutto i dirigenti dell'epoca presi in giro sui social network per aver messo in piedi a loro dire "l'operazione di mercato più fallimentare della storia del calcio italiano".

La rabbia dei tifosi nasce dal fatto che, oltre ad aver perso a zero un calciatore pagato 40 milioni di euro, si è perso anche il cartellino di uno dei talenti più lucenti del nostro calcio, vale a dire Nicolò Zaniolo. All'epoca infatti i nerazzurri per prendere Nainggolan dovettero versare 24 milioni di euro cash nelle casse della Roma e cedere ai giallorossi anche i cartellini di Zaniolo e Santon. Un'operazione che analizzata oggi ha certamente portato una grossa perdita per le finanze del club meneghino.

E, in un periodo in cui i tifosi nerazzurri stanno assistendo al lento smembramento della squadra che appena tre mesi fa si è laureata campione d'Italia con l'addio di Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku, questo episodio ha scatenato la rabbia e il sarcasmo degli stessi supporter dell'Inter che sui social network non hanno perso l'occasione di attaccare le scelte societarie passate: "Alla fine abbiamo solo rinunciato a Zaniolo per prendere Nainggolan. Un affarone!" recita uno dei tantissimi tweet dei tifosi nerazzurri indignati.