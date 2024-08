video suggerito

Nadal incontra Mbappé dopo la partita, sembra un tifoso come gli altri: ha una richiesta per lui Nadal è da sempre un grande tifoso del Real Madrid e dopo la partita contro il Maiorca ha chiesto a Mbappé un ricordo speciale: è. tornato a casa con un cimelio prezioso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Maiorca è stato il teatro di un incontro fra grandi stelle: Kylian Mbappé ha fatto il suo debutto in campionato con il Real Madrid nel pareggio per 1-1 contro il Maiorca, sotto lo sguardo vigile di Rafael Nadal, tifoso d'eccezione e grande ammiratore del francese. Il campione di tennis è originario dell'isola ma da sempre tifa per i Blancos e alla fine della partita ha fatto il gesto più semplice di tutti, quello che avrebbe fatto chiunque: si è avvicinato a Mbappé per chiedergli la maglia e aggiungerla alla sua collezione di cimeli sportivi.

Mbappé regala la maglia a Nadal

Sembra il passaggio di consegne fra due grandi campioni del mondo dello sport, ma in realtà è l'indole da tifoso di Nadal che non resiste al fascino delle stelle del suo Real Madrid. Il tennista quando può segue i Blancos da vicino, con il suo posto d'onore riservato allo stadio: sembra un tifoso come tutti gli altri quando la sua squadra è in campo e anche stavolta, nella sua Maiorca (e forse con il cuore diviso un po' a metà) ha fatto quello che ogni appassionato avrebbe cercato di portare a termine.

Subito dopo la partita, finita 1-1 con le reti di Rodrygo e dell'ex Lazio Muriqi, Nadal è volato nella pancia dello stadio per stringere la mano ai giocatori e per incontrare finalmente faccia a faccia Mbappé, l'ultimo arrivato nel suo Real Madrid di grandi stelle. È un incontro davvero speciale dal quale lo spagnolo ritorna con un bottino prestigioso: dopo aver abbracciato il giocatore gli chiede la maglietta che viene prontamente sfilata dallo zainetto che porta sulle spalle.

L'ex PSG gliela porge con un gesto d'affetto, prima di salutarlo con un abbraccio e proseguire la sua strada per rientrare nel bus assieme al resto della squadra. "La grandezza riconosce la grandezza", ha scritto la Liga sul suo profilo ufficiale dove ha diffuso le foto del saluto che battezza il cammino di Mbappé in Spagna.