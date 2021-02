Un'Atalanta sottotono batte il Cagliari 1-0 nel match valido per la 22a giornata della Serie A 2020/2021. Alla Sardegna Arena la Dea si sveglia solo nel quarto d'ora finale riuscendo a trovare il guizzo giusto per battere Cragno (prima graziato dalla traversa sul colpo di testa di Zapata) solo nei minuti di recupero con il neoentrato Muriel. Tolto dal Var un calcio di rigore ai sardi a tempo scaduto. La squadra di Gasperini approfitta dunque delle sconfitte di Juventus e Milan per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Sconfitta dolorosa invece per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che vede aumentare a due punti il distacco dalla zona salvezza.

Poche le emozioni nel primo tempo alla Sardegna Arena con le due squadre che non sono riuscite a creare grosse occasioni da rete come dimostra il fatto che entrambi i portieri hanno chiuso i primi 45 minuti di gioco senza dover effettuare nessun intervento. Si alzano i ritmi in avvio di ripresa con le due compagini che, anche grazie ai cambi effettuati dai due allenatori, aumentano l'intensità creando qualcosa in più in zona offensiva. Soprattutto dopo l'ingresso in campo di Luis Muriel la Dea infatti si fa più pericolosa dalle parti di Cragno (traversa colpita da Zapata nel finale). Ed è proprio il colombiano che nei minuti di recupero trova la rete che regala la vittoria agli orobici. Prima del fischio finale però episodio che ha suscitato grandi proteste tra i padroni di casa: De Roon stende in area Rugani, l'arbitro Piccinini assegna il calcio di rigore ma poi va a rivedere l'episodio al monitor annullando la decisione presa prima di effettuare il triplice fischio che decreta la vittoria dei nerazzurri.

Il tabellino di Cagliari-Atalanta 0-1

RETE: 90′ Muriel

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin (86′ Deiola), Lykogiannis; Nainggolan (79′ Duncan), Joao Pedro; Simeone (79′ Pavoletti). All. Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo (62′ Maehle), Pessina (46′ Miranchuk), Freuler, Gosens; Pasalic (46′ De Roon); Ilicic (69′ Muriel), D. Zapata (85′ Malinovskyi). All. Gasperini

Ammoniti: Walukiewicz, Romero, Rugani, Ilicic , Lykogiannis, De Roon.